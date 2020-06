Spartě roste velký hráč. Šestnáctiletý Karabec chytá bleskovou kariéru

Talenty teď Sparta chrlí. Adam Hložek byl za loňský rok vyhlášen nejlepším českým starším dorostencem, kategorii mladšího dorostu ovládl zase Adam Karabec.

Věkové kategorie pro ně přitom neplatí. Zběsilým tempem se derou mezi dospělé.

„Jde to hodně rychle. Snažím se všechno nějak chytit, snad bude všechno dobré," usmívá se Karabec.

Nový Adam Hložek? S A týmem Sparty trénuje další velký talent

Na začátku sezony se přesunul z dorostu do béčka, od zimy je s áčkem. V Karviné se stal třetím nejmladším autorem gólu v české lize, primát mimochodem patří Hložkovi.

Proti Opavě se zapojil do finální fáze kombinace vedoucí ke Kozákovu prvnímu gólu, na druhý pak Frýdkovi nahrál sám.

Trenéra Václava Kotala nemohl Karabcův výkon překvapit. „Znám ho, měl jsem ho už v béčku. S jeho výkonem jsem spokojený. Podílel se na obou gólech, což je asi nejdůležitější. Vím, co umí, s míčem je velmi silný, věří si. Samozřejmě mu ještě chybí herní zkušenosti, ale časem je získá. Věřím, že bude velkým přínosem," těší se.

Má všechno před sebou

Sparta nechce své talenty utavit. Sportovní ředitel Tomáš Rosický zdůrazňuje, že vzhledem k mládí obou Adamů je třeba s jejich kariérou nakládat velmi obezřetně.

„Debut v základní sestavě zvládl. Druhý gól byla jeho práce, udělal to výborně. Má všechno před sebou, jeho talent a potenciál asi vidí všichni. Teď to bude jen na něm. Kabina mu musí pomoct a on musí pokračovat. Jestli bude pokračovat jako s Opavou, tak bude velký hráč," prorokuje zkušený útočník Libor Kozák.

„Jsem rád, že jsem mohl dostat šanci. Na začátku jsem se rozkoukával a postupně jsem se do hry celkem dostal, i když to mohlo být lepší a bylo tam pár ztrát. Jinak jsem samozřejmě spokojený s výhrou," líčí Karabec.

„Nervozita malá byla, snažil jsem se ji co nejvíc odbourat. Když jsem nervózní, tak se hraje hůř, než když jsem v klidu," dodává.

„Máme nedávnou zkušenost s Hložkem a vůbec bychom se nezlobili, kdyby šel Karabec podobnou cestou," přeje si Rosický.