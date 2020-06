Kdybych míč trefil, měl bych hattrick, litoval příbramský střelec Nový

Ve fotbalovém povědomí je šestadvacetiletý Martin Nový uložen spíš jako krajní obránce. Jenže kouč Pavel Horváth v něm objevil záložníka. „Mně to na téhle pozici vyhovuje víc, jsem častěji u míče, dostávám se i do zakončení,“ liboval si po utkání s Libercem, které Příbram jeho zásluhou vyhrála 2:1. V nejvyšší soutěži se trefil vůbec poprvé a hned dvakrát...

Vaše první ligové góly přinesly Příbrami tři body a byly i oku lahodící. Jak jste je viděl vy?

Před tím prvním z trestného kopu jsem měl míč v ideální pozici. Šlo o to jen ho dobře trefit. Soustředil jsem se, hlavně abych nepřekopl bránu. Vyšlo to dobře, trefil jsem se přesně k tyči. Druhému gólu předcházela výborná kombinace kluků u brankové čáry. Mihailo Cmiljanovič dal míč pod sebe Filipu Zorvanovi, který balón dostal do šestnáctky. Křikl jsem na něj, ať mi přihraje, protože jsem si naběhl do dobré pozice. Filip nechrtil pro sebe, krásně mi balón naservíroval přímo proti noze a já už se jen soustředil, abych ho napálil do brány a netrefil nikoho před sebou. To se také povedlo.

Na kopačce jste měl hattrick, nemrzí to trochu?

Trochu ano. Filip mi dal opět míč krásně do vápna, balón jsem si i dobře zpracoval, ale bohužel jsem ho ideálně netrefil. Škoda, závěr zápasu mohl být klidnější, ale nejdůležitější jsou tři body. Zase se nám dýchá o něco lépe, když Opava klesla pod nás na poslední příčku tabulky.

Na promoklém trávníku nikdy nevíte, kam míč odskočí. Liberec se tlačil dopředu, musely to být pořádné nervy...

Také byly! Zápas jsme hodně prožívali. Tyhle tři body jsou pro nás strašně moc důležité. Jsme rádi, že jsme zápas nakonec takhle zvládli.

Pod vedením Pavla Horvátha jste v pěti utkáních uhráli sedm bodů. Cítíte ve svojí hře jeho trenérský rukopis?

Určitě ano, to musí vidět všichni, že se v naší hře hodně změnilo k lepšímu a máme i výsledky.

Horváth byl vynikající hráč, říká se, že je přísný trenér, ale také skvělý motivátor...

Všechno tohle platí. Jeho příchod byl potřebným impulzem, jako by nám nalil do žil novou krev. Hrajeme lépe v defenzívě, nedostáváme tolik branek, ale snažíme se také vpředu tvořit a prosadit se v koncovce, což se nám vcelku i daří. Kouč nám vštěpuje, abychom zachovali při zakončení klid, což se snažíme realizovat a lepšíme se i ve střelbě, která nám dělala velké problémy. Všichni na sobě cítíme jeho pozitivní vliv. A také, když něco ukazuje, tak vidíme na vlastní oči, že má skvělé nápady a to, co předváděl a čím udivoval, technikou a přesností střelby, má pořád v nohách. Inspiruje nás a my bojujeme.

Hrával jste dlouho na kraji obrany, teď jste ve středové řadě, kde se cítíte lépe?

Pod trenérem Horváthem se cítím líp na kraji zálohy. V prvních zápasech jsem tam spíš zaskakoval. Než se Mihailo Cmiljanovič vrátil ze Srbska, nikoho jsme na tuhle pozici neměli. Kouč mě přesvědčil, že mi to na kraji středové řady víc vyhovuje. Má pravdu, jsem častěji ve hře a u míče, dostávám se i do zakončení.

Kvůli zranění nehrál kapitán Jan Rezek, chyběl vám hodně na hřišti?

Samozřejmě, že chyběl. Honza je osobnost týmu. Momentálně je zraněný, uvidíme, jestli bude v Teplicích k dispozici. Určitě nám ale pomůže v nadstavbě.

Teď vás čekají v posledním kole základní části Teplice. Věříte, že tam můžete zvítězit, podobně jako v Olomouci?

My chceme pod Horváthem vyhrát každý zápas, jdeme za tím. Doufáme, že se nám to povede i v Teplicích. Tři body by nám moc pomohly a nemuseli bychom se zajímat, jak hraje Opava.