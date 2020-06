Nováček může hrát skupinu o titul! Co je ještě před ligovou nadstavbou ve hře?

Již v neděli večer bude po zápasech 30. kola znám přesný program nadstavby fotbalové ligy, a především přesné obsazení tří skupin, do nichž se kluby rozdělí. Pokud jde o čelo tabulky, Slavia půjde do bitvy o titul z prvního a Plzeň z druhého místa tabulky. Není vyloučeno, že se do první šestky ještě vmáčkne nováček z Českých Budějovic. Naopak třeba Mladá Boleslav by mohla propadnout do skupiny o záchranu.