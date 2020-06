Láska s Plíškovou mu svědčí. Spartu léčí slovenský Maldini, který jí nepatří

Nejsladší odměna za další vítězství? Srdíčka od atraktivní tenistky, která v letenském hledišti znovu nechyběla. Obránce Dávid Hancko se po ligovém restartu dostal do parádní formy, randění s Kristýnou Plíškovou má na něj blahodárný vliv. Fotbalová Sparta by se mohla radovat, že slovenský reprezentant konečně staví do latě její obranu. Má však zásadní problém. Hancko jí nepatří, opce na přestup z Fiorentiny je údajně 5 milionů eur, tedy závratných 133 milionů korun...