Laštůvka v brance Baníku kouzlil. Udělali jsme ho nejlepším hráčem, litoval liberecký kapitán

„Přijeli jsme hlavně s tím, že nesmíme prohrát, aby nám Liberec neodskočil na pět bodů. Vezeme bod, zůstali jsme v šestce. Teď musíme odjezdit pět zápasů v nadstavbě," kvitoval Jan Laštůvka účast ve skupině o titul ve společnosti právě Liberce, Jablonce, Sparty, Plzně a Slavie.

„Vůbec jsme nespekulovali, jestli by nebylo lepší hrát v prostřední skupině. To je blbost, mohlo by se nám to vymstít. Ostatně jsme mohli v Liberci prohrát, skončili bychom šestí a Liberec by nám odskočil na pět bodů a bylo by to úplně na nic," odmítl spekulace o výhodnosti prostřední skupiny o Evropu Laštůvka.

Modrobílým v posledním kole základní části lapil celkem šest střel mezi tyče. „Věděli jsme, jak Liberec bude hrát. Má rychlostní hráče dopředu. Na začátku jsme tam v jednom momentě zaspali. Sehráli to dobře, ale naštěstí neproměnili," oddychl si 37letý gólman, když vyrazil střelu Peška, jehož perfektní průnikovou přihrávkou našel tahoun domácích akcí Malinský.

Devátá nula pro Laštůvku

„Minule se Slavií jsme dostali gól skoro z první šance už někdy ve 14. minutě, a ještě po mé chybě. Takže mi to trochu pomohlo. Rozchytal jsem se. Ale od toho tam jsem, abych šance pochytal," poznamenal gólman, jenž si připsal devátou nulu v sezoně.

Baník poté hru trochu vyrovnal. „Myslím, že pak jsme si vytvořili nějaké šance po standardních situacích, měli jsme jich hodně. Bohužel jsme nebyli produktivní," dodal hrdina hostí.

Zleva Jakub Pešek z Liberce a Jakub Pokorný z Ostravy.

Radek Petrášek, ČTK

„Je to smutný, ale udělali jsme ho nejlepším hráčem, chytil všechno," smutnil liberecký kapitán Jan Mikula. Laštůvka se pak vyznamenal především ve 28. minutě, kdy vyhrál souboj s Malinským ve stoprocentní šanci. „Bohužel koncovka nebyla naší nejsilnější stránkou. Laštůvka si v situacích poradil dobře, nezmatkoval, hráče si k sobě vždy chytře navedl a předvedl několik důležitých zákroků," uznal kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Ve druhém poločase hostům pomohlo i břevno, které trefil Mikula. „Škoda, že to nešlo o pět centimetrů níž," doplnil Mikula.

„Laštymu můžeme děkovat, byl výborný. Pozitivem utkání je, že jsme neprohráli, ale musím říct, že bod je zlatý. Radost mně ale kazí, že se nám asi na delší dobu zranil Martin Fillo," uzavřel hostující kouč Luboš Kozel, jenž musel Filla střídat už po půl hodině hry.