Na derby se Spartou Trpišovský čekat nemíní, titul chce už po dvou kolech

Nadřeli se, až to hezké nebylo. A v závěru se ještě strachovali. Však toho měli slávisté plné zuby, když v epilogu základní ligové části konečně udolali Zlín a připsali si povinnou výhru. „Dohrávali jsme silou vůle. Ale žádný div, když jsme museli poslední zápasy zvládnout ve dvanácti, třinácti lidech,“ ulevilo se trenéru Jindřichu Trpišovskému po Masopustově vysvobozující trefě čtvrthodiny před koncem.

Přitom moc nescházelo, aby Zlín přivodil Pražanům před mistrovskou nadstavbou další komplikace

„Ale to by bylo zapotřebí si lépe připravit, a hlavně dohrát tři čtyři slibné příležitosti a dát gól," posteskl se hostující kouč Bohumil Páník, který v nastaveném čase s údivem přihlížel, jak sudí Ardeleanu tasí žluté karty, a dokonce i červenou pro členy jeho realizačního týmu. To v momentě, kdy se Poznarovi nabízela možnost skóre srovnat, ale pomezní sudí signalizoval ofsajd, který ovšem ofsajdem nebyl.

Proto emoce a vášně na zlínské lavičce, na nichž nic neměnilo, že domácí gólman Kolář situaci vyřešil a po jednadvacáté v sezoně udržel čisté konto. Proto červená...

Petar Musa během utkání domácí Slavie se Zlínem

Vlastimil Vacek, Právo

„Já byl v klidu, ale jestliže je na utkání video, měl by sudí s videorozhodčím situaci konzultovat a podle toho pískat," zachovával Páník na rozdíl od svých asistentů až neuvěřitelný klid a nadhled, i když se jeho tým vracel z Prahy s prázdnou.

„Podali jsme přitom mnohem kompaktnější výkon než ve středu v Plzni, ale co je to platné, když odjíždíme zase bez bodu a teď nás čeká tvrdý boj o záchranu," povzdechl si.

To domácí trnuli a prožívali si nervy. A až do závěrečného hvizdu, neboť zvěst o plzeňské výhře v Olomouci do Edenu samozřejmě doputovala. „Já tedy výsledek našeho soupeře neznal a ani se o něj nezajímal. Pro mě bylo důležité dění na našem hřišti, kde hráčům docházely síly, Náročný program se už na nich projevoval, panující počasí také." přísahal Trpišovský, že neměl tušení, jak největší konkurent Slavie v boji o primát na Hané dopadl.

Podstatné to vlastně ani nebylo, protože i jeho tým vyhrál, takže půjde do nadstavby s šestibodovým náskokem. „V náročném zápase jsme si to dělali neproměněnými šancemi sami těžší a těžší. Vyžadovalo to trpělivost, kterou jsme projevili, hodně nám pomohli střídající hráči," vyzdvihoval slávistický kouč přínos Frydrycha a Traorého.

Pohled do hlediště během zápasu Slavie se Zlínem

Vlastimil Vacek, Právo

Právě legionář z Pobřeží slonoviny se zapojil do akce, kterou po centru Stanciua zúročil Masopust ve vítězný gól. „Ta branka by měla vlastně patřit Nicovi, protože mi předložil balon až na čáru," děkoval Masopust rumunskému spoluhráči za skvostný centr, díky němuž je Slavia k obhajobě titulu zase blíž.

„Už jsem viděl program nadstavby, kterou končíme doma derby se Spartou. Tak dlouho ale na titul čekat nechci, láká mě získat ho co nejdříve. Nejraději už po prvních dvou kolech, k čemuž je zapotřebí zvládnout dva zápasy. Proto už teď myslím na další duel s Ostravou, kam se vracíme. Podstatné ale je, že máme vše ve vlastních rukou," hlásil trenér Trpišovský poté, co jeho tým první část letošní ligové mise splnil a do nadstavby vstoupí s šestibodovým aktivem.