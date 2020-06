V tutovce přestřelil. Pokazil jsem práci celého mužstva, kál se záložník Slovácka Navrátil

Mohl být hradišťským hrdinou, avšak stoprocentní tutovku v 59. minutě ligového zápasu se Spartou ještě za bezbrankového stavu trestuhodně zahodil. Záložníkovi fotbalistů Slovácka Janu Navrátilovi nebylo po prohře svého týmu s Pražany 0:2 příliš do řeči.

Jak jste viděl vaše zakončení?

Hlavou se mi honilo, abych hlavně netrefil protihráče. Jenže jsem vysoko přestřelil. Zahodil jsem tím práci celého mužstva, protože pak naopak skórovali dvakrát sparťané.

Vám se ale nedaří v koncovce dlouhodobě, že?

Bohužel, je to tak. Do šancí se dostávám, ale neproměňuju je. Je to furt dokola, už se cítím docela trapně.

Střelecké příležitosti měli ovšem i vaši spoluhráči...

Já se ovšem octl v té největší. Od křídelních hráčů se góly čekají, ale já je teď nedávám. Beru porážku na sebe, zbytečně jsme už podruhé za sebou přišli doma o všechny body.

Dlouho jste atakovali elitní šestku, ale nakonec jste skončili po základní části nejvyšší soutěže až devátí. Je to zklamání?

Trochu ano. Z pohledu velmi dobře rozehraného prvoligového ročníku je to málo. Velká škoda, že jsme neskončili výš. Mohla to být super sezona. V několika jarních utkáních jsme ovšem úplně zbytečně poztráceli body. Ještě ale nic nekončí.

V semifinále skupiny o Evropu vás čeká dvojzápas s rozjetými fotbalisty Bohemians 1905, jimž jste nedávno doma podlehli...

Máme teď motivaci Pražanům porážku vrátit. Teď uděláme za vším tlustou čáru, dvě domácí prohry v řadě hodíme za hlavy. Čeká nás vlastně play off podobné jako v hokeji. Připravíme se co nejlíp, musíme se poučit z chyb. Uděláme maximum pro postup, třeba to z našeho pohledu ještě super sezona bude.