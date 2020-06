Kopl to fantasticky, chválil mladíka Součka tradiční opavský exekutor Zavadil

Bývalý obránce a později asistent ve Spartě Kováč vyrukoval na České Budějovice s tříobráncovým systémem a pěti záložníky. Výsledkem byla převaha v úvodu a v první čtvrthodině vedení pět nula na rohy. Ovšem jak už se v Opavě stalo v této sezoně zvykem, gól z toho nebyl. „Mají dobré skokany - Havla s Talovjerovem - kluci to měli složité. Navíc v brance mají Drobase (Drobného), což je výborný zkušený gólman, pro míče si hodně chodil. Musíme to ale zlepšit, chtělo z toho vytěžit více," připustil 40letý trenér Opavy.

Konec remízového stavu zařídil až po hodině hry nejmladší borec v opavském dresu na hřišti. Po faulu Kladrubského na Juřenu na kraji velkého vápna si vzal míč a odrazem od břevna a zad Havla poslal Opavu do vedení Filip Souček, pro kterého to byl premiérový ligový gól. Druhou branku přidal v nastavení z brejku Dordič. „V poločase jsme bavili, že si mám dvě standardky po přestávce vzít. Věřil jsem si," přiblížil 19letý záložník debatu s tradičním exekutorem Pavlem Zavadilem.

„Minule mi dva trestňáky nevyšly. Byl jsem rozhodnutý už před zápasem, že když bude dobrá situace, tak mu sám řeknu. Kopl to fantasticky. Bylo to přímo na vápně a to není jednoduchá situace," pochválil Zavadil o téměř 22let mladšího spoluhráče.

Opavský odchovanec Souček sice hájí barvy Slezského FC, od zimy už ale patří Spartě Praha, odkud přišel do Opavy trenér Kováč. V Opavě Souček do konce sezony hostuje. „Když přijde nový trenér, dá to týmu nový impulz. Chcete se před ním předvést. Pan Skácel mě vedl v devatenáctce, je to super trenér. Chce po každém na hřišti sto dvacet procent. Stejně jako pan Kováč. Teď je na nás, aby to pokračovalo," řekl Souček.

Příští víkend začne ligová nadstavba. Opava do ní vstoupí z předposledního místa, čekají ji proto boje ve skupině o záchranu. V prvním kole zajíždějí v sobotu 20. června do Zlína (od 15.30 hodin). „Úkol je jasný, uhrát co nejvíce bodů a vyhnout se baráži. To by bylo fajn," poukázal Souček.