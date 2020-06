Opora Slovácka Kadlec: Bohemka? Snad se poučíme z chyb, sezona může dopadnout hodně dobře

Dlouho usilovali o elitní šestku, ale nakonec se museli kvůli dvěma domácím porážkám v řadě spokojit po základní části nejvyšší soutěže s devátou příčkou. Místo utkání s nejlepšími ligovými týmy tak čeká nyní fotbalisty Slovácka dvojzápas s Bohemians 1905 v nadstavbové skupině o Evropu, jejíž vítěz ale ještě může proniknout do předkola Evropské ligy.

„Nebudu zastírat, že trochu zklamaní jsme. Měli jsme letošní ligový ročník velmi dobře rozehraný. Nadstavbová skupina o titul by nám slušela. Byli jsme na ni docela natěšení. Nakonec v ní nejsme, protože jsme na našem stadionu prohráli v rozpětí několika dní s Bohemkou i se Spartou. Na druhé straně nás může těšit, že už teď víme, že dopadneme lépe než před rokem, kdy jsme se museli spokojit s účastí ve skupině o záchranu," přemítá zkušený obránce hradišťského mužstva Michal Kadlec.

Nedělní nezdar 0:2 se Spartou, jejíž dres v minulosti pět sezon oblékal, ho mrzí. „Šance skórovat jsme měli i my, ale nebyli jsme bohužel tak produktivní. Nakonec zřejmě rozhodl širší kádr letenského mužstva. My točíme většinou jen dvanáct či třináct lidí, což se projevilo v závěru zápasu, kdy už jsme tak trochu šlapali vodu," uznává pětatřicetiletý bývalý reprezentant.

Teď už Kadlec myslí na to, aby Slovácko oplatilo v semifinále skupiny o Evropu fotbalistům Bohemians porážku z 29. kola základní části soutěže. Úvodní duel bude na pořadu v neděli od 15 h v Uherském Hradišti. „Nepovažuju za příliš podstatné, že se odveta uskuteční na soupeřově hřišti. Když chceme postoupit, musíme dvojzápas zvládnout prostě líp než Pražané, a pořadí utkání není zase tak důležité," má jasno syn vicemistra Evropy z roku 1996.

Snad se poučíme z chyb, věří Kadlec

Hráči Slovácka si v pondělí a v úterý od fotbalu trochu odpočali. „Je dobře, že tentokrát je mezi zápasy delší pauza. Od středy začneme s pečlivou přípravou na Bohemku. Bude to otevřené, o postup se popereme ze všech sil. Snad se poučíme z chyb, jichž jsme se v předchozím střetnutí s týmem z Ďolíčku dopustili. Když se nám to povede, může sezona dopadnout ještě hodně dobře," uvítal by Kadlec.

Opora Slovácka Michal Kadlec.

Radek Petrášek, ČTK

Má radost, že vzhledem k rozvolnění protikoronavirových opatření už budou moct být v hledišti v oddělených sektorech dva a půl tisíce diváků. „Pro nás je to dost podstatné. Naši skvělí fanoušci nás za normálních okolností vždycky ženou dopředu. V utkání se Spartou nás však museli povzbuzovat zpoza stadionu. Sice jsme je slyšeli, ale není to ono. Je moc dobře, že se naši příznivci mohou na tribuny aspoň částečně vrátit," těší ho.