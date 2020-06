Nejdřív maturita, den poté první gól za Spartu. Ať šťastné období nekončí, jásá Krejčí

Má ještě pernější dny než jeho spoluhráči. Fotbal musel spojit se školou. Ve středu postup do finále poháru přes Plzeň. V pátek úspěšná maturita. A v sobotu první vstřelený gól za Spartu. „Říkám si: Co je tohle za období? Snad bude trvat co nejdéle. Spokojenost je strašně velká,“ jásá v rozhovoru pro klubovou televizi jedenadvacetiletý Ladislav Krejčí. V nabitém programu přitom ke konci sotva tahal nohy.