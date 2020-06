Před půl rokem jsem hrál třetí ligu. Je to sen, raduje se po první ligové trefě Zima

„Pro mě to je... před půl rokem jsem ještě hrál třetí ligu za béčko Olomouce a teď jsem i svým dílem přispěl k tomu, že jsme zase o kus blíž k titulu. Kdyby mi tenkrát někdo něco takového prorokoval, tak vůbec nevím, co bych na to odpověděl. Je to jako sen," svěřoval se 19letý obránce Slavie David Zima, jenž byl ve 14. minutě po rohu Ševčíka před brankou Baníku nejdůraznější a první ligovou trefou poslal v úvodním utkání nadstavby hosty do vedení.

Slávisté si ho už, přes závěrečnou komplikaci v podobě gólu Baníkovce Buchty v 90. minutě na 2:1, vzít nenechali. „Ten gól byl skvělý po výborném centru. To sedalo těžko bránit," ocenil Zima snahu Baníku znovu utkání zdramatizovat.

Před deseti dny Ostravané obrali doma Slavii o bod, tentokrát se jim to už nepovedlo. „Jsme obrovsky šťastní, že jsme to zvládli, protože Baník na konci zvedl hlavu a měl šanci srovnat. Naštěstí jsme dali gól na 3:1 my a můžeme jet domů a radovat se," culil se mladý obránce, který přišel do Slavie z Olomouce v zimní přestávce.

Gól! Fotbalisté Slavie slaví na trávníku ostravského Baníku.

Petr Sznapka, ČTK

V defenzivě mistra se nečekaně rychle zabydlel. A po zranění Kúdely zvládl v Ostravě i adaptaci na nového parťáka Michala Frydrycha. „Frýďa je druhý nejzkušenější hráč v týmu a Zimič potřeboval vedle sebe někoho zkušenějšího. Frýďa se tu proti Baníku navíc cítí vždy skvěle, takže ta volba postavit ho na stopera byla jasná," vysvětloval trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Zvládli to oba skvěle. Až na ten závěr, ale u toho gólu to byl spíše náběh ze strany, takže ne až tak jejich vina," popsal snížení Baníku na 2:1 Trpišovský.

Slavie zvládla druhé utkání v Ostravě v rozmezí deseti dnů mnohem lépe. „Zase to byla válka, kdybych tvrdil, že to byla pohodová výhra, tak bych lhal. Ale tentokrát to mnohem lépe zvládl rozhodčí. V tom to asi bylo klidnější," řekl obránce Zima. „Zvládli jsme to lépe i herně. Hlavně druhý poločas byl z naší strany takticky velmi dobře sehraný. Až na ten konec, kdy Baník snížil a chytil druhý dech," upozornil Zima.

Ve středu se Slavie postaví doma druhé Plzni. Pokud zvítězí, může se radovat z obhajoby titulu. „Bude o každém z nás. Můžeme to doma rozhodnout a za sebe říkám, že do toho dáme všechno a že doma vyhrajeme," neměl pochyby Zima.