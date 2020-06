Kotal si kata Sparty pohlídal. Malinský na Letné trumfuje Limberského

Přezdívka kat Sparty mu nejspíš navždy zůstane. Týmu v rudých dresech už nasázel celkem šest gólů, žádný jiný hráč jich Spartě v historii samostatné české ligy nedal víc. A ke všemu se o něj aktuálně zajímá rivalská Slavia...

V sobotu bylo sice vzhledem k omezení v letenských ochozech jen na dva tisíce diváků, Tomáš Malinský si však přesto užil své. Při každém doteku s míčem na něj fanoušci pískali a také mu sprostě nadávali.

„Jemu se to líbí. On už tady má horší pověst než Limba (David Limberský). Líbí se mu to, vyhecuje ho to," kření se Malinského spoluhráč Ondřej Karafiát.

„Ale i na Tomášovi bylo vidět, že toho má plné kecky. Musíme se zregenerovat a dát se dohromady, čeká nás další těžký zápas a budeme ho chtít vyhrát. A samozřejmě se budeme snažit Spartě vrátit porážku u nás doma v poháru," dodává Karafiát.

Znají se z Hradce Králové

Oba týmy byly po středečním pohárovém semifinále unavené. Pražané však mají širší kádr a kvalitnější lavičku, což rozhodlo.

„Když jsme vyrovnali, utkání bylo vyrovnané. Bohužel Sparta šla opět do vedení. A pak už to bylo takové... Trenér chtěl prostřídat. Výsledek je dost krutý," lituje Malinský.

I jeho případ je dalším potvrzením, jak Spartě prospívá léčba Kotalem. Zatímco za trenéra Jílka si Malinský udělal ze soupeře dvakrát trhací kalendář, v sobotu se proti němu neprosadil.

Trenér Sparty Praha Václav Kotal během utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Malinského dobře znám, vždyť jsme ho s Láďou Škorpilem dělali do Hradce Králové," netají Václav Kotal, že výhoda byla na jeho straně. Stejně dobře Malinského zná i jeho asistent Michal Šmarda.

Pedantický taktik Kotal nedal obávanému křídelníkovi moc prostoru. „Jestliže má soupeř takhle rychlé hráče, snažíte se klukům poradit, jakým způsobem na ně hrát. Víc samozřejmě nebudu prozrazovat. Měli jsme taktiku, která nám vyšla. Vím, že je Tomáš hodně emotivní a prožívá utkání na doraz. I toho jsme chtěli využít," naznačuje kouč Sparty.

Po kartě ho raději stáhli

Plán mu vyšel. Malinský tentokrát vypjatý duel příliš nezvládl. Nejenže se výrazněji neprosadil, před koncem prvního poločasu přes něj Karlsson až příliš snadno narýsoval akci vedoucí k Sáčkovu vítěznému gólu. Když pak ve druhé půli právě Sáčka zatahal za dres a dostal žlutou kartu, trenér svého nervózního žolíka raději vystřídal.

„Malina udělal za poslední rok obrovský progres. Patří k nejlepším v celé lize, mužstvo na jaře táhne. Tlak na něj byl. Přikryli ho, byli na něj nachystaní a nenechali ho utéct. Když dostal kartu, tak jsme ho stáhli, aby nedostal druhou," vysvětluje Pavel Hoftych.

Tomáš Malinský ze Slovanu Liberec a Andreas Vindheim ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Malinského si patřičně cení, proto se kvůli němu poštěkal se sparťanským stoperem Štetinou. „Hecoval se s Malinou, tak jsem se ho zastal. Poslali jsme se někam a šli si po svém," usmívá se Hoftych.

Sparta ještě nemá v duelu se svým katem vyhráno. Finále poháru bude jiné, shodují se obě strany. A Slovan bude na domácí půdě na Malinského sázet znovu, jasná věc...