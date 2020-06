Kotoul před fanoušky jako Vrba? On odvedl v Plzni skvělou práci, já mám ještě čas, řekl Guľa

Váš předchůdce Pavel Vrba občas předvedl fanouškům kotoul. Neměl jste chuť střihnout si něco podobného?

Trenér Vrba odvedl v Plzni vynikající práci, mohl si dovolit nějaké gymnastické věci. Já mám na tohle čas. Musí přijít významnější nadstavba.

S výkonem týmu jste byl spokojený?

Kluci zvládli hodně náročný zápas, je skvělé, že udrželi čisté konto. Jablonec byl nepříjemný, výhra je cenná, moc si jí vážím. Zápas měl kvalitu evropských pohárů, dali jsme do něj fyzicky všechno.

Další zápas vyšel záložníkovi Čermákovi. Na první gól přihrál, druhý sám dal. Stává se klíčovou postavou středové řady?

Jeden zápas nehrál, byl zraněný. Ve středu v poháru na Spartě šel na hranu, riskovali jsme s ním. Je motorem nejen běžecky, ale i kvalitou. S Jabloncem měl asistenci, dal gól. Jsem rád za jeho výkon.

Zkraje jara jste mu kladl na srdce, aby vylepšil gólová čísla. Dali jste si hranici, na kterou by se měl dostat?

Aby dal gólů co nejvíc (směje se). Konkrétní číslo jsme si neřekli. Aleš svojí agilností a rychlostí, když se dostane do vápna, dá za zápas klidně tři góly. Jako s Mladou Boleslaví. Taková očekávání ale od něj nemáme. Jsem také rád, že po jeho precizně zahrané standardce jsme dali gól. Může to být naše zbraň do dalších zápasů.

Na hrot jste místo Beauguela upřednostnil Chorého. To kvůli rasistickým urážkám na adresu Beauguela v uplynulých dvou zápasech, které těžce nesl?

Každé rozhodnutí skládáte z detailů. Jeden z nich byl, že Tomáš si zaslouží šanci, je čerstvý. Bogy má za sebou náročné období. Nejen fyzicky, ale i tím, co se stalo.

Chorý už nasbíral osm žlutých. Na toto téma jste spolu vedli pohovor. Těší vás, že se proti Jablonci vyvaroval zbytečných faulů?

Měl proti sobě fyzicky silné stopery, stoprocentně se koncentroval na hru. Musí si tyhle věci uvědomit. Už dřív jsem tvrdil, že na sobě pracuje, že odměna přijde. Nebude to ale fungovat hned, jde o dlouhodobější proces.

Ve středu podstoupíte druhou jarní bitvu se Slavií. První skončila bez branek, věříte teď v lepší výkon i výsledek?

Naší největší motivací je, že můžeme v Edenu zahrát líp na vícero pozicích než nedávno. Věřím, že tohle bude naše zbraň.