Nejmladší sparťan si rychle vysloužil novou smlouvu

Projekt Karabec běží tak, jak má. Sparta si proto s prodloužením smlouvy pospíšila.

„Adam je velký sparťanský talent. Čeká ho ještě dlouhá cesta, aby se z něj stal důležitý hráč A-týmu, ale my mu dáme čas a prostor. Máme radost, že můžeme dávat šanci fotbalistům z naší mládeže. Zabudovávat talentované hráče do A-mužstva je totiž důležitou součástí naší koncepce," zdůrazňuje sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Samozřejmě se všichni chceme dostat do Evropy, chci tady vyhrát titul. Prostě chci Spartě splatit důvěru, kterou mi dala. Jsem strašně rád, že už teď dostávám šance a snad jich bude do budoucna ještě víc," plánuje si Adam Karabec.

Navazuje tak na svého jmenovce Hložka, který byl schopný si také už v šestnácti letech získat místo ve sparťanském áčku a aktuálně patří k jedněm z tahounů týmu. „Adam je pro mě velký vzor, že se to v tak mladém věku dá zvládnout. Není to pravidlo, ale Adam je důkazem, že to jde."

Rychle přeskakuje kategorie

Karabec do Sparty přišel z mládeže Bohemians a už v mládežnických kategoriích udivoval odborníky svými technickými dovednostmi i přehledem ve hře. Zářil na prestižních turnajích All Stars Cup nebo CEE Cup. Na startu sezony se čerstvě šestnáctiletý ofenzivní záložník přesunul do týmu do 19 let, během podzimu už nastupoval za B-tým a od jara je součástí áčka. S ním nejprve jen trénoval, ale teď už se dostává i na ligové trávníky. V aktuální sezoně zasáhl do sedmi ligových zápasů, v Karviné mu stačila minuta pobytu na hřišti, aby se stal třetím nejmladším střelcem v historii české ligy. Naposledy se blýskl v sobotu proti Liberci, kdy krásnou přihrávkou na Martina Frýdka rozpáral obranu Slovanu a přičinil se tak o čtvrtý gól Sparty.

„Adama Karabce budeme, stejně jako Adama Hložka, zabudovávat do prostředí dospělého fotbalu postupně. Už nyní je na něm vidět progres, ale potřebuje čas, aby mohl svůj nesporný talent a potenciál naplno rozvinout. Nechceme nic uspěchat, je mimořádně důležité respektovat přirozený vývoj hráče," avizuje Rosický.

„Určitě musím ještě zapracovat na fyzické síle, abych se vyrovnával se souboji v dospělém fotbale. Zároveň musím nabrat herní zkušenosti, které se snad dostaví s tím, jak budu dostávat šanci na trávníku," uvědomuje si Karabec.