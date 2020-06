Dáme do zápasu 150 procent, netají Coufal, že jeho Slavia chce slavit obhajobu titulu už po duelu s Plzní

Těžko se mohou navzájem překvapit. Ligový lídr z Edenu a druhá Plzeň se znají příliš důkladně, než aby jeden či druhý tým protivníka zaskočil. Před dvěma týdny, kdy se oba tuzemští protagonisté utkali v záběru základní části ligy naposledy a jejich konfrontace skončila bezbrankovou remízou, se to ostatně potvrdilo. „Ale my tentokrát vyhrát potřebujeme, takže Plzeň budeme muset překvapit,“ přiznává slávistický obránce Vladimír Coufal, že on a jeho spoluhráči na nic jiného než na vítězství nemyslí.

Výhra ve středečním duelu nad Plzní by totiž pro Slavii znamenala jistotu mistrovského titulu. Pochopitelně za předpokladu, že se nadstavba dohraje, protože už jedině vyšší moc a nový vpád koronaviru by mohly zabránit tomu, aby se v Edenu neslavila obhajoba titulu.

„Poslední zápasy jsou vždy nejtěžší, i proto jsme pochopitelně všichni trochu nervózní. Víme, o co se hraje a co můžeme ve středu v případě vítězství dokázat," připouští sedmadvacetiletý Coufal, že na mužstvo doléhá zvýšený tlak.

„Jsme krůček od cíle a našeho společného velkého snu, takže je to logické. A je to dobře, protože kdybychom nervozitu nepociťovali, znamenalo by to, že nám na naplnění snu moc nezáleží."

Matematické propočty před středečním večerním duelem jsou prosté. Pokud Slavia svého největší soupeře porazí, bude mít na kontě 78 bodů, tedy o devět víc než Západočeši. A v tom případě bude moci slavit obhajobu titulu, protože ve zbývajících třech kolech nadstavby už ji Viktoria nemůže předstihnout ani teoreticky.

„Všichni dáme do zápasu 150 procent. A třeba i víc, abychom utkání zvládli a po jeho skončení mohli slavit s diváky, kteří se dostanou na stadion," je si jistý Coufal, že i pět tisíc fanoušků, kteří budou v hledišti po další fázi uvolnění koronavirových opatření, Slavii za výhrou poženou.

Bude to chtít ovšem jednu „drobnost" - soupeře překvapit a přehrát. Snadné to nebude, neboť pro Plzeň půjde v podstatě o poslední možnost udržet se ve hře o ligový primát a dál koketovat s myšlenkami na titul. Prohra by pro ni znamenala konec veškerého snění.

„I proto půjdeme do zápasu s pokorou a respektem k soupeři. Plzeň se bude nejspíš držet své hry a taktiky, stejně jako se jí budeme držet my. Ale překvapit ji budeme chtít, abychom vyhráli," věří Coufal, že už ve středu v noci propuknou v Edenu mistrovské oslavy.