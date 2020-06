Přežili jsme vlastní smrt, kdybychom v úvodu inkasovali, bylo by po nás věděl olomoucký Jemelka

Konečně jste zachráněni. Je to velká úleva?

Ano. Nevím, jakým jiným slovem to nazvat. Jsme zachráněni, nemusíme se v tom dál patlat.

Zápas byl hodně divoký. Na obou stranách byla spousta šancí. Co na to říkáte?

Slušel by mu výsledek 3:3, ne-li 5:5. Normálně chceme hrát vždycky na nulu, jako teď, ale v minulých utkáních jsme pokaždé dostali gól prakticky z ničeho a dnes nám jich tam mohlo napadat ještě více, a nestalo se tak. Remíza je zasloužená, mohlo to však být pro diváka lepší.

Co říkáte na hrůzostrašný začátek. Severočeši měli za čtvrt hodiny pět šancí, z nich minimálně tři vyložené. Co se s vámi dělo?

Vstup do zápasu nebyl z naší strany ideální. Přežili jsme vlastní smrt. Kdybychom inkasovali, bylo by po nás. Už bychom se z toho neoklepali. Naštěstí jsme to přežili, dokázali uskákat ve vápně, Aleš Mandous to chytil na čáře a z ní to vykopával také Martin Sladký. Dostali jsme se však z toho, měli navrch, byli na koni a vytvářeli si i šance, jako soupeř. Hrálo se nahoru, dolů. Hlavní ovšem bylo, že jsme přežili ten začátek. Tam jsme zažívali opravdu horké chvíle.

Největší šanci Sigmy jste měl vy. Co chybělo, abyste se prosadil?

Věděl jsem, že se míč ke mně dostane. Chtěl jsem ho cpát nahoru. Úplně mi to však nesedlo a trefil jsem bránícího hráče. Moc mě to mrzí. Mohl jsem týmu pomoci konečně prolomit smůlu, vstřelit gól jako první. Jsem přesvědčen, že kdyby se to podařilo, dotáhli bychom to do vítězného konce. Škoda!

Čekají vás ještě tři zápasy. Pomůže vám v té souvislosti dnešní remíza?

Těžko říct. Myslím ale, že jo. Můžeme jít do nich v klidu, bez stresu. Nemusíme už tolik bláznit. Ostatní však hrají o hodně a budou do toho šlapat. Uvidíme tedy. Doufám, že si budeme počínat tak, abychom sezónu dohráli se ctí.