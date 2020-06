Padesát zápasů ještě před plnoletostí! Specialista na Baník Hložek píše historii

Klidně by hrál proti ostravskému soupeři pořád. „Před rokem i v poháru jsem mu dal gól, takže bych možná řekl, že jsem specialista na Baník," usmívá se Adam Hložek.

I v nabitém programu pekelného jara pravidelně nastupuje. A pomalu střádá góly, za padesát startů jich stihl devět.

🖊️ Adam Hložek znovu píše historii! Jako první nastoupil k 50. zápasu v české lize ještě před dovršením plnoletosti! A už to stihl oslavit dvěma góly ve dvou minutách! 👏👏👏

„Každý hráč, který dává góly, je pro tým strašně důležitý. U Adama je rozhodující, že má klid v koncovce. To se mi líbí. Neznervózní, řeší situace s klidem, což je strašně důležité," chválí zázračné fotbalové dítě trenér Václav Kotal.

Ještě v něčem je Hložkův zápis pozoruhodný. Baník na Letné brzy vedl a teenager stihl otočit skóre během pouhých dvou minut.

Finále bude pro mladé pecka

„Jsem hrozně rád, ale musím říct, že jsem dostal krásné balony od spoluhráčů. Podali jsme týmový výkon," poukazuje skromně.

V sobotu proti Liberci hrál až závěrečných 15 minut. Odpočinek mu přišel vhod. „Bylo vidět, že mi určitě pomohl, protože po pauze, co jsem dostal, jsem hned dal dva góly."

Český reprezentant do 21 let přebírá stále větší díl zodpovědnosti.

„Jsem hrozně rád, že dostávám tolik prostoru. Že mám důvěru od trenérů, mi dodává motivaci. Doufám, že jim to splácím," usmívá se.

Ve skupině o titul se Sparta po sedmi vítězných kolech v řadě usadila na třetí příčce. A příští středu ji v Liberci navíc čeká finále domácího poháru.

„Pro mladé hráče je finále pecka. Myslím, že bude dobrá atmosféra, i když v Liberci se hraje špatně. Určitě do toho dáme všechno a pohár dovezeme na Letnou," slibuje Hložek.

Hlásí se další Adam

Když v 90. minutě za ovací tribun střídal, symbolicky ho nahradil jiný Adam, ještě o rok mladší Karabec.

„U něj jde o herní zkušenosti. Individuálně je na velmi dobré úrovni. Herní zkušenosti ale nezískáte na tréninku, potřebuje je získávat v takových ostrých zápasech. I přes minutáž, kterou dostal, vyřešil některé situace velmi dobře. Jde o to, aby sbíral zkušenosti a vracel, co do něj Sparta investovala," říká Kotal na adresu Karabce, který se v pondělí dočkal prodloužení smlouvy.