Bafuňáře vykoupali v louži, v Edenu osedlali traktor. Titul jsme slavili měsíc, motivuje Šmicer sešívané

Kvůli omezení v hledišti se po restartu sezony zatím do Edenu ještě nevypravil. Večerní duel s Plzní už si ovšem ujít nenechá. Pokud fotbalisté pražské Slavie v ligovém šlágru porazí Plzeň, zajistí si již tři kola před koncem soutěže jubilejní dvacátý titul. A internacionál Vladimír Šmicer nechce o takovou příležitost přijít. „Věřím, že Slavia tentokrát Plzeň porazí a titul si v předstihu zajistí. Líbil by se mi výsledek 3:1,“ přeje si ikona sešívaných.

Hodně se bál, že pandemie koronaviru sezonu předčasně ukončí. Většině jeho bývalých klubů se totiž daří. „Slavia a Liverpool sahají po titulu, Lens se vrátilo do první ligy. Jen Bordeaux nic," usmívá se Vladimír Šmicer před večerní cestou do Edenu.

On sám triumfoval se Slavií v lize celkem třikrát (1996, 2008 a 2009). Památný byl především první titul, který červenobílí vrátili do Edenu po dlouhých 49 letech.

„Tehdy jsme ho slavili skoro měsíc, což je docela dost," hází vicemistr Evropy z roku 1996 rukavici svým nástupcům.

Před čtyřiadvaceti lety začaly oslavy velmi netradičně. Slávistická výprava zastavila u pumpy ve Velkém Meziříčí a rozjaření hráči vykoupali šéfa klubu Lešku v obrovské zablácené kaluži.

„Nic lepšího nás tehdy nenapadlo," kření se Šmicer. „Dostali jsme v Drnovicích trojku, a když jsme nasedali do autobusu, ještě nebylo vůbec nic jistého. Když jsme pak z rádia zjistili, že druhá Olomouc prohrála a my jsme mistři, radost nešla kočírovat. V Edenu jsme po návratu jezdili na traktoru," vypravuje.

Pauza Slavii pomohla

Získat titul dnes v přímém duelu s druhou Plzní by bylo stylové.

„Přál bych si to. Zápas je vrchol ligy, první s druhým, může rozhodnout o titulu. Kluci už předtím s Plzní (0:0) naznačili, že mají na to ji porazit, navíc vidina titulu bude obrovská motivace," věří populární Šmíca.

Ondřej Kúdela ze Slavie a Aleš Čermák z Plzně ve vzdušném souboji.

Michal Kamaryt, ČTK

Když sešívaní špatně vstoupili do jara, trochu znejistěl. „Nucená pauza však Slavii pomohla. Během ní si na sebe kluci víc zvykli. Teď už zase předvádějí hru, kterou fanoušci očekávají. Výhodou je, že ke změnám v kádru došlo již v zimě. Až se bude v létě hrát o Ligu mistrů, mužstvo už bude stabilizované," kvituje Šmicer.

Večerní šlágr mimo jiné slibuje atraktivní minisouboj kreativních záložníků, Nicolae Stanciu vs. Aleš Čermák.

„Budou pod velkým tlakem, ale právě ten z nich může dostat to nejlepší. Proto mají nejvyšší smlouvy: umějí se vyrovnat s tlakem a předvést top výkon. Čermákovi sedl styl, který po něm Adrian Guľa chce, a spolupráce s Pavlem Buchou. Vždy to byl dobrý fotbalista, jen teď v Plzni má prostor, kterého se mu předtím nedostávalo. Na hřišti je trochu tulák, ale pak je vždycky tam, kde má být," oceňuje vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.

Ve šlágru si kupujete fanoušky

Těší se především na rumunského špílmachra Slavie.

„Hráči jako on takové zápasy rozhodují. Přesně v takovém utkání si kupujete fanoušky a ukazujete sílu. Stanciu po nucené pauze podává nejlepší výkony od doby, co je ve Slavii. Je u klíčových situací, dává vynikající přihrávky, mohl by mít daleko víc asistencí, kdyby kluci šance proměňovali. Je to teď Stanciu, kterého jsme chtěli vidět," chválí Šmicer.

O průběhu šlágru má přesnou představu.

„Slavia bude sebevědomá, půjde do soupeře a bude se snažit nenechat mu prostor, aby se rozehrála středová řada. To jim minule vycházelo a hru Plzně otupili."

Vyhlášené Štístko má k mužstvu pořád blízko.

„Jsem strašně rád. Cítím, že tam jsem chtěný a kluci jsou rádi, když mě někdy vidí v kabině. Berou mě jako takového ambasadora Slavie. Mám velkou radost, protože čím blíž týmu jsem, tím víc můžu prožívat jeho úspěchy," těší se Šmicer na velkou chvíli.