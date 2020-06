Hloupost mu dali sežrat, teď se liberecký diblík vrací. Doufám, že pomůžu k vítězství, hlásí Kuchta před derby

Dala vám kabina zbytečné vyloučení „sežrat", jak se říká?

Spoluhráči až tak ne, hlavně však realizační tým. Zaplatil jsem i občerstvení. Udělali jsme si to hezký, tak to snad trochu pomohlo. Za takovou blbost se holt platí dvojnásob.

Před třemi týdny jste už v Jablonci dokázali vyhrát v základní části. Zvyšuje to vaše sebevědomí, když víte, jak na svého rivala?

Víme, jak ně, jenže oni se připraví úplně jinak a budou nám chtít prohru vrátit. Vynasnažíme se hrát, na co jsme zvyklí, máme to tak postavené. Uvidíme, s čím Jablonec přijde. Ovšem bude to o nás a jak k tomu přistoupíme my. Chceme si odvézt tři body.

Jan Kuchta z Liberce (druhý zleva) se raduje z gólu.

Vít Černý, ČTK

Zvyšuje šanci na úspěch to, že jablonecký útočník číslo jedna Martin Doležal se na jaře střelecky trápí?

Doležalovi to teď sice nepálí, ale pro Jablonec je hodně platným hráčem. Je výborným útočníkem a v šestnáctce mu nesmíme dát žádný prostor. Jsou tam však i další hráči, kteří jsou vepředu hodně aktivní, například Sýkora. Musíme se je snažit pokrýt úplně stejně jako předešlý zápas.

Je velkou motivací skončit před Jabloncem?

Samozřejmě, je to náš největší rival! Ještě nás pak čekají tři těžké zápasy plus finále poháru. Každopádně chceme navázat na to, co jsme hráli po koronavirové pauze.

Vaše hra na hrotu s aktivním presinkem je fyzicky hodně náročná, jak nahuštěný program zvládáte?

Je to náročný, ale musím zaťukat, drží mi zdraví, takže můžu sprinty, náběhy a pracovitost praktikovat. Dá se říct, že to mám v sobě. Trénuji tak a přenáším to do zápasu, takže to není tak těžké. Zápasy jdou sice rychle po sobě, ale zase tolik netrénujeme. Pak se stačí jen rozběhat, trochu zadejchat a cítím se fakt dobře. Jsme dobře natrénovaní. Myslím, že na nás ani není nějak znát, že furt valíme.