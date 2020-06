Jablonec - Liberec 1:1 Derby vítěze nemělo. Kapitán Hübschman před sebe rivala nepustil

Z gólů se pod Ještědem radovali navrátilci do sestavy. Za hosty se v první půli trefil Kuchta, který v minulém kole na Spartě pykal za vyloučení. Pět minut před koncem vyrovnal svým třetím gólem v české lize uzdravený kapitán domácích Hübschman.

Liberec udeřil v polovině prvního poločasu po ukázkovém brejku, svou velkou zbraní. Pešek zachytil na své polovině nepřesnou přihrávku domácích a rozjel smrtící akci po ose Baluta-Hromada-Malinský.

Hráči Liberce se radují gólu. V popředí brankář Jablonce Vlastimil Hrubý.

Radek Petrášek, ČTK

Posledně jmenovaný pak z pravé strany nahrál přesně Kuchtovi, který se prosadil přes nedůrazného Plechatého. Sám před gólmanem Hrubým míč poslal levačkou pohotově k přední tyči. Brankář domácích si sice na míč stačil sáhnout, ale zastavit balon nedokázal. Celá akce trvala třináct vteřin a modrobílí na gól od zisku míče potřebovali deset doteků s míčem.

V první části to však byla jediná velká šance na obou stranách. Hosté měli kromě ní jen několik náznaků. Ale i to jim stačilo k poločasovému náskoku. Domácí v prvním poločase potvrdili, že v útočné fázi se v závěru sezony trápí. Po restartu ligy vstřelili jen čtyři branky v sedmi zápasech. Na střely na branku hosté vyhráli v prvním poločase 1:0, na rohové kopy to bylo 0:0.

Domácí se nadechli po pauze a brzy mohli vyrovnat. V 53. minutě posílal před Nguyena střílený centr Sýkora a desetigólovému Doležalovi scházelo jen kousek, aby ve skluzu míč doklepl do odkryté branky a na jaře slavil svůj první zásah. V 59. minutě pak jablonecký kanonýr po nahrávce Holíka orazítkoval dokonce tyč.

Martin Doležal z Jablonce během utkání s Libercem.

Tým Petra Rady se po pauze zlepšil, hosté se poslední půlhodinu bránili a vyráželi do rychlých brejků. V 77. minutě Doležal podtrhl smolné jaro, když tentokrát nastřelil břevno Nguenovy branky. Domácí byli blízko vyrovnání deset minut před koncem, kdy zákrok Hromady na Pilíka na hranici vápna posuzoval videorozhodčí.

Sudí Pechanec nakonec místo penalty nařídil přímý volný kop, z něhož Pilík pálil těsně nad. Střelecké trápení domácí přeci jen utnuli pět minut před koncem. To hlavou vyrovnal ze standardky Hübschman. V dramatickém finiši již gól nepadl, pořadí ve skupině o titul tak zůstalo po druhém kole stejné.