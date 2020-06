Plzeňáci se cítí jak v Anglii. O titulu rozhodly podzimní ztráty, má kapitán jasno

Hořký plzeňský paradox. Kapitán Viktorie v posledních týdnech jistě držel obranu a řídil stíhací jízdu za Slavií. Právě reprezentační stoper však v klíčovém duelu v Edenu podklouzl a nestačil zamezit akci, z níž sešívaní rozhodli o mistrovském titulu. Fotbalisté Plzně se však nemají za co stydět. „Spíš se ohlížím zpětně za zápasy, které se nám nepovedly na podzim,“ lituje Jakub Brabec při hodnocení celé sezony.

Klobouk dolů před Viktorií. Na podzim nabrala manko šestnáct bodů, přesto se na jaře rozjela tak, že ještě ve druhém kole nadstavby dokázala hrát na půdě obhájců o titul.

„Je škoda, že jsme některé zápasy promarnili na podzim," uvědomuje si Jakub Brabec, že ztráta po první části soutěže byla až příliš velká.

„Prohráli jsme třeba doma se Slavií, což také rozhodlo o titulu. Také proti slabším jsme na podzim bohužel ztráceli, to se nám nakonec vymstilo. Snažili jsme se o nějakou naději do poslední chvíle, ale ani to se nám v Edenu nepovedlo."

Pokrok jednoznačně udělali

Na mužstvo může být pyšný, jak moc se dokázalo Slavii v tabulce přiblížit. Ani jeden ze dvou duelů na půdě největšího rivala však nezvládlo. Viktorii se v Edenu dlouhodobě nedaří.

„Určitý pokrok jsme udělali, jednoznačně. Musíme tak dál pokračovat, navázat na lepší utkání, která jsme odehráli. Ani teď na Slavii to nebylo nějak špatné, bohužel jsme se nedostávali do vyložených šancí. Musíme na tom zapracovat," uvědomuje si Brabec.

Jakub Brabec z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Trenéři se shodli, že šlágr rozhodly detaily. A červenobílí mohli po výhře 1:0 začít slavit.

„Za celých devadesát minut jsme se bohužel nedostali do nějaké velké tutové šance. Taktické utkání, čekali jsme na nějakou příležitost, ale Slavia nám žádnou nedovolila," vadí odchovanci Sparty.

Finiš jako příprava na další sezonu

Na únavu z nabitého programu se rozhodně nechce vymlouvat.

„Pravidla jsou jasná, věděli jsme, do čeho jdeme. Naopak jsme si jaro užívali tím, jak se nám dařilo. Všichni jsme si plnili takový sen, když utkání přicházela takhle za sebou, trošku jsme se cítili jak v Anglii," pousměje se Brabec.

Stanislav Tecl ze Slavie a Jakub Brabec z Viktorie v podzimním duelu.

Vlastimil Vacek, Právo

Viktorka skončí v lize jistě druhá. Teď musí najít motivaci do zbylých tří zápasů nadstavby. Nejprve hostí v neděli Spartu, které bude vracet vyřazení v semifinále poháru.

„Po prohře na Slavii jsme hlavně smutní, že jsme druzí... Další tři body leží na hřišti, budeme závěr ligy brát tak, že se v příštích zápasech připravujeme na další sezonu." ujišťuje Brabec.