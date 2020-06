Přijde třešnička na dort? Věřím, že nám sezona ještě neskončí, burcuje brankář Budějovic

Prohra 1:2 z prvního duelu vás zabolela, přesto máte vyhlídky na postup stále slušné.

Výsledek není fakt žádná katastrofa. V Boleslavi se nám podařilo vstřelit brzy gól, což domácí trochu srazilo. Pak jsme přežili penaltu, což je taky poznamenalo. Jenže druhou půlku jsme jako tým nezvládli. Měli jsme hodně ztrát, nepřidrželi balon a druhý gól inkasovali úplně zbytečně, kór v závěru mrzí dvojnásob. Šance jsou ale pořád padesát na padesát. I trenéři nás hned nabádali, abychom dali hlavy nahoru. Na remízu by se koukalo líp, ale stejně bychom museli hrát doma na výhru. Vše máme ve svých rukách.

Základní část ligy vám jako nováčkovi vyšla, postupem byste sezonu ještě zkrášlili.

Sedmé místo je velkej úspěch. Lidi tady a celá veřejnost vše docení až časem. Teď se pokusíme o třešničku na dort. Máme možnost udělat historický úspěch pro Dynamo, hrajeme ještě o poháry... Věřím, že přes Boleslav přejdeme a sezona nám v sobotu neskončí.

Jakou čekáte odvetu?

Zápas nebude o dobývání. Nemyslím, že soupeř přijede jenom bránit výsledek, taky bude chtít vyhrát. Samozřejmě rychlý vstřelený gól by nám pomohl.

Po zranění jedničky Jaroslava Drobného jste na půdě Boleslavi vůbec poprvé od 6. října chytal opět zápas za Dynamo. Jak jste se během něj cítil?

Dobře. Těšil jsem se, každého zápasu za Dynamo si vážím, i když bych se chtěl do brány dostat za jiné situace než tak, že si kolega natrhne šlachu. Zranění vůbec nikomu nepřeju. Cítil jsem zdravou nervozitu, ale ne takovou, aby mě svazovala. Je mi sedmatřicet a v mém věku by to bylo špatně.

Udílel vám Drobný, který se v Dynamu zároveň stará o gólmany, nějaké rady?

Před zápasem jsme v kabině prohodili pár slov, koukali s trenéry na nějaká videa, standardky. Mluvili jsme spolu, ale žádné velké rady mi nedával. Koncentroval jsem se na zápas.

Přestože patříte mezi zkušené harcovníky, odkoukal jste něco od parťáka, jenž má v nohách přes 200 startů v bundeslize?

Pochopitelně i já se pořád rád něčemu přiučím. Jarda byl dlouho v cizině, kde tréninky byly trošku jiné než u nás. Ukázal nám spoustu nových věcí, zaměřuje se na detaily, které se snažím odkoukat. Maličkosti dělají dost.

Jaký je mimo hřiště?

Naprosto v pohodě. Byť samozřejmě komunikuje víc s trenéry, což je logické, protože nás gólmany trénuje. V kabině máme celkově dobrou partu, všichni noví kluci zapadli skvěle a o Drobasovi se nemá ani cenu bavit.

Patříte k ostříleným borcům, chystáte před utkáním v kabině nějaký proslov?

Já s klukama mluvím spíš individuálně o tom, co by mi v zápase mohlo pomoct směrem dozadu. Jsou tady jiní, co si berou slovo. Hodně je před začátkem slyšet Ivo Táborský, který to hecuje. Mluví i Tomáš Sivok. Máme celkově výborný mančaft, který je hladový po úspěchu. Tak bude v sobotu větší, ale já mám rád zápasy, kdy o něco jde. Jsem moc rád, že už se dostane na stadion víc fanoušků, kteří nám určitě pomůžou. Chci pochválit náš kotel, který za námi přijel i do Boleslavi. Na stadion je bohužel nepustili, ale povzbuzovali za tribunou a byli slyšet. Moc si toho vážíme.