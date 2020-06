Budějovice - Ml. Boleslav 0:2 Marný boj! Dynamo padlo a končí mu sezona, do finále proklouzli Středočeši

Pro Budějovice, do jejichž sestavy se vrátil uzdravený kapitán Sivok, začala odveta slibně. Po nezdaru 1:2 z prvního zápasu musely nutně zvítězit a hned v samém úvodu si vytvořily velké příležitosti. Nejprve Šulc uvolnil na pravé straně Čoliče, jehož bombu vyrazil Šeda. Chvíli nato znovu agilní Šulc ukořistil balon, předložil ho Mrsičovi, který kličkami hledal ideální pozici k zakončení, k němuž se nakonec odhodlal až Čavoš, jenže mušku měl vychýlenou. Nevyužité šance domácí pořádně mrzely. V 7. minutě totiž zahrával rohový kop Janošek, obrana zapomněla na Zeleného, který hlavičkou k pravé tyči poslal Středočechy do vedení.

Šeda poté podržel mužstvo poté, co Mrsič od pomezní čáry zakroutil přímý kop až do brány, jenže ve zbytku první půle už tolik práce neměl. Jihočeši sice měli územní převahu, tlačili se dopředu, ale obtížně dobývali obranný val, a byli rádi, že neinkasovali podruhé. Jiří Klíma netrefil bránu a těsně nad břevnem prolétla i pumelice Fulneka.

Do druhé půle vyběhli na trávník Havelka s Táborským, a právě 35letý útočník byl blízko vyrovnání. Pár kroků před brankovou čarou ovšem hlavou lízl míč vedle levé tyče. Boleslav bez Hubínka, který má svalové problémy, střežila náskok. Budějovice se tlačily do vápna, jenže do velkých možností je soupeř nepouštěl.

Navíc v době, kdy nápor ligového nováčka sílil, přišel druhý úder. Byť hodně šťastný. Jiří Klíma ztečoval Janoškovu dělovku do protipohybu Křížka a po přezkoumání videa bylo jasno. O ofsajd se nejednalo a hosté vedli na Střeleckém ostrově už 2:0! Domácí v tu chvíli potřebovali k postupu vstřelit čtyři góly a každou minutou se jejich osud pečetil.

Největší aplaus v 86. minutě sklidil kapitán Sivok, který si při posledním střídání v dresu Dynama užil mohutné ovace fanoušků vestoje.