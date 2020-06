Mohli jsme ze sezony vytěžit víc, pravil Svědík po vyřazení. Klokanům prý bude držet palce

Sobotní semifinálová odveta se Slováckem ve skupině o Evropu začala pro jeho tým katastrofálně. Hned z prvního útoku šli hosté do vedení, náskok fotbalistů Bohemians 1905 z prvního duelu (výhra 2:1) byl téměř smazán. Stačilo přidat jeden gól a Ďolíček by se ponořil do smutku. Drama nakonec rozseklo nastavení, v němž klokani dvěma góly Mosquery dali Slovácku mat.

„Zápas začal úplně nejhůř, jak jsme si mohli představit, soupeř dal kontaktní gól. Nám trvalo dvacet minut, než jsme se dostali do hry. Druhá půle už byla nahoru dolů, divákům se musela líbit. Postoupit mohly oba týmy, my jsme to v závěru zlomili," pravil trenér Luděk Klusáček, který se obával, aby s mužstvem brzký gól nezamával víc, než je zdrávo.

„Trošku s námi opravdu zamával, nicméně bylo důležité, že jsme to přečkali bez dalšího gólu. Bylo znát, že jde vlastně o pohárové zápasy. V prvním to bylo z naší strany ještě uvolněné, odveta ale byla svázaná," podotkl Klusáček.

Nečas z Bohemians v pádu ohrozil branku Slovácka.

Vlastimil Vacek, Právo

Především poslední minuty se změnily v obrovské drama. Ďolíček byl nejdřív na pokraji infarktu - to když se v 90. minutě před Valešem zjevil Navrátil. Domácí gólman klokany zachránil. Vzápětí stadion zasáhla vlna euforie, když Mosquera z brejku vyrovnal a za další tři minuty druhým gólem dal definitivní razítko na postup.

Jhon Mosquera z Bohemians oslavuje se spoluhráči svůj druhý gól Slovácku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Takových zápasů člověk zažil během kariéry víc. Tenhle byl se šťastným koncem, užil jsme si to," radoval se Klusáček. Pražané pod ním po koronavirové pauze šlapou, vyhráli sedm z osmi zápasů. Teď stojí tři utkání od předkol Evropské ligy.

„Nejdřív se musíme připravit na dvojutkání s Mladou Boleslaví. Teprve pak můžeme myslet dál," dodal Klusáček.

Bohemce teď přeju úspěch, říká Svědík

Držet palce klokanům slíbil trenér vyřazeného Slovácka Martin Svědík. Po utkání byl notně zklamaný. Byť se jeho celek rval do samotného závěru o postup, sezona pro něj v sobotu skončila.

„Bohemka se klepala do poslední chvíle. Byl to výborný dvojzápas, postoupil tým, který byl lepší v koncovce. Přeju Bohemce do dalších zápasů úspěch, je to sympatické mužstvo," uvedl Svědík. „Co se týká celé sezony, měli jsme výborný podzim, výsledkově nás přibrzdila koronavirová pauza. Což se projevilo v tabulce. Splnili jsme sice cíl, dostat se do skupiny o Evropu, ale všichni cítíme, že šlo vytěžit víc," dodal kouč Slovácka.