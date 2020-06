Lajdácké chyby. První gól doteď nechápu, štve kouče Dynama. Sezonu ale považuje za fantastickou

Řadu fanoušků jste v sezoně příjemně překvapili, jak ji hodnotíte?

Byla z naší strany opravdu super. Čtyři roky jsme nehráli v lize a všechno bylo pro nás nový. Sedmé místo po základní části je obrovskej úspěch všech lidí v klubu, zasloužili se o něj všichni. Podařilo se nám sestavit dobré mužstvo, které bylo hladové. Hráči se ohromně hodili do způsobu hry, který jsme praktikovali. Bylo to zkrátka ušitý na míru.

Ke skvělému tažení vás po slabším začátku nastartovaly příchody Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobného...

Tihle kluci to tady změnili hodně, nastal zlom. Do mužstva vnesli obrovskou zkušenost, kvalitu, charakter a vůli po vítězství. Mladí a vůbec všichni si začali strašně věřit. Přišla vítězná série, která byla naprosto fantastická, což nepamatuju ani ve druhé lize. Fakt nádherné, i v trénincích to každého bavilo. Pak přišla pauza kvůli koronaviru a po ní jsem byl pak rád, že jsme se dokázali zvednout po čtyřech porážkách v řadě. Udělali jsme ze tří zápasů sedm bodů, což nám garantovalo možnost hrát o evropské poháry, čehož si moc cením, protože vždycky jsme hráli hlavně o záchranu. Sezona byla ne že dobrá, ale fantastická.

Přesto ale zamrzí, že nevyšla ještě třešnička na dortu. V čem vidíte příčiny, že se týmu odveta s Boleslaví nepovedla?

Museli jsme dát gól a chtěli hrát prvních 10 minut hodně aktivně, abychom soupeře dostali pod tlak. Bohužel se stala ta nejhorší věc, že jsme inkasovali gól ze standardky. Doteď ten gól nechápu. Hráč, který má mít osobně soupeřova hráče na starosti, je od něj vzdálený deset metrů. Byli jsme po gólu opaření a Boleslav zkušeností kontrolovala hru. Dali jsme do obratu všechno, v půli jsme udělali změny, chtěli hru oživit...

Brankář Českých Budějovic Zdeněk Křížek (vlevo) reaguje po inkasovaném gólu v utkání s Mladou Boleslaví.

Václav Pancer, ČTK

Přesto jste se kýženého obratu nedočkali.

Dnes jsme na otočení stavu neměli sílu. V tomhle dvojzápase jsme to nezvládli hlavně nezkušeností. Udělali jsme lajdácké chyby, které nás stály postup. Boleslav de facto v obou zápasech vystřelila dohromady čtyřikrát na bránu a dala nám čtyři góly. Smutný...

Zmiňoval jste střídání o poločase, co jste si sliboval od Havelky a Táborského?

Věděli jsme, že když dáme gól na 1:1, můžeme to zvrátit, což Boleslav před týdnem doma dokázala. Dali jsme Tábora (Ivo Táborský) do útoku, na hřiště šel i Havelka, abychom byli kvalitnější na rozehrávce v postupném útoku, kdy jsme hráli do plného bloku. Možnosti jsme nějaké měli, Tábor tam měl tu hlavu... Jenže druhý gól Klímy pak zápas prostě zlomil, bylo to už těžký, motivace byla malá.

Zleva Filip Havelka z Českých Budějovic a Marco Túlio z Boleslavi.

Václav Pancer, ČTK

Proč se nedostali ani na lavičku náhradníků útočníci Ledecký s Rabušicem?

Pravidla jsou jasná, můžeme mít pro zápas osmnáct lidí a prostě se nevešli do nominace.

V základní jedenáctce naopak nechyběl kapitán Sivok, který odstoupil ze hry před týdnem v Mladé Boleslavi.

Cítil jsem na něm, že se chce rozloučit na hřišti. On by v Boleslavi z trávníku jen tak neodešel, s kolenem měl problémy už delší dobu. Jak šly zápasy rychle po sobě, museli jsme stopery točit. Fyzioterapeuti i Sivy pro návrat do hry udělali maximum. Chtěli jsme, aby hrál, protože byl pro nás celou sezonu klíčovej. Hlavně na rozehrávce jsme potřebovali kluka, který bude schopný balon zezadu rozehrát. Říkali jsme si, že standardky by mohly být naší zbraní, proto jsme vsadili na něj a Havlise (Havel). Sivy odehrál zápas velice dobře, pro klub měl celou sezonu neskutečnou cenu.