Hattrickem se přihlásil do bitvy o krále střelců. Přitom ještě v květnu měl na kontě jen tři trefy

Hattrickem zařídil definitivní záchranu Teplic mezi tuzemskou fotbalovou elitou, a navíc se útočník Jakub Řezníček parádním gólovým představením v nedělním souboji se Zlínem (4:1) přihlásil do boje o trofej pro nejlepšího kanonýra soutěže. Aktuálně má na kontě dvanáct branek stejně jako dosud vedoucí dvojice střelecké bitvy Kanga-Kozák z pražské Sparty.

„Všichni mi nyní souboj o korunu pro nejlepšího střelce předhazují a já to vnímám. Ale nejde pro mě o životně důležitou věc. Že bych chodil a neřešil nic jiného, to určitě ne. Hlavní je, že jsme se zachránili a do zbývajících utkání máme klid," nedělal si dvaatřicetiletý útočník těžkou hlavu.

Nedělní souboj se Zlínem se přitom nevyvíjel pro Severočechy dobře. Rychle inkasovali. po parádní akci Jiráčka středem hřiště. „První gól nás srazil, šlo o velkou chybu. Ale když si zápas promítnu celkově, tak jsme dominovali. Drželi jsme balon, odskakovali si od protihráčů a byli určitě lepší," přemítal Řezníček.

Vlevo Jakub Řezníček z Teplic se raduje z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Ještě před přestávkou nedělní bitvy se postaral o vyrovnání. Během pauzy pak v šatně od spoluhráčů slyšel, že v souběžně hraném duelu Karviná prohrává s Olomoucí, tudíž Teplice byly prakticky zachráněné. „Kluci nám říkali, ať jsme v klidu. Ale já na výsledek Karviné nemyslel. Měl jsme v hlavě, že si záchranu musíme uhrát sami," vysvětloval Řezníček.

Po změně stran pak dvě jeho trefy v součtu s hlavičkou Shejbala znamenaly pečeť na záchranu Severočechů. „Skupina pro nás měla příznivý vývoj. Je třeba vidět, že naše výkony se zvedly. Teď ještě zvládnout stejně zbývající dva duely. Musíme ideálně udělat šest bodů," plánoval Řezníček.

Motivací do soubojů s Příbramí a Opavou pro Severočechy bude i možnost „dotlačit" spoluhráče na pozici nejlepšího kanonýra první ligy. Ještě před pauzou soutěže v důsledku pandemie koronaviru měl přitom Řezníček na kontě pouhé tři trefy. Jenže od obnovení ligy v deseti zápasech nasázel devět branek.

Zleva Petr Buchta ze Zlína a Jakub Řezníček z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Moje bilance je odrazem fotbalu, který hrajeme. Z naší strany nejde o žádnou nakopávanou. Hrajeme po zemi a kombinujeme, tudíž si vytváříme i šance," vysvětloval Řezníček, pro něhož šlo o druhý hattrick v české nejvyšší soutěži. První si připsal v březnu 2018 v dresu olomoucké Sigmy na hřišti Dukly Praha.

V nedělním souboji se Zlínem mu sudí navíc dvě branky neuznali kvůli ofsajdu, další příležitosti neproměnil tak jako kupříkladu při minulém utkání v Olomouci. „Chci dát branku ze všeho. Ale kdybych proměnil každou šanci, tak asi nehraju v Teplicích," usmál se Řezníček, který na sever Čech přišel až na konci srpna 2019 z druholigového belgického Lokerenu.

Ve srovnání s Kangou a Kozákem ze Sparty, s nimiž se o první pozici v žebříčku kanonýrů dělí, má o čtyři ligové starty v sezoně méně. Teplice navíc při vědomí jisté záchrany zřejmě nepůjdou do zbývajících zápasů v plné síle a opory dostanou volno. Tudíž pro Řezníčka může jít o dost svízelnou pozici směrem k přetahované o nejlepšího kanonýra. „Odpočívat určitě nechci," ujišťoval Řezníček, jehož dělí jediná trefa od vyrovnání osobního třináctigólového maxima ze sezony 2015/16, kdy oblékal dres Zbrojovky Brno.