Slavia - Jablonec 4:0 Slavia i se sestavou plnou náhradníků oslavila titul jasnou výhrou, Musa navíc po dvou trefách vládne kanonýrům

I se sestavou plnou náhradníků oslavila pražská Slavia v duelu s Jabloncem mistrovský titul získaný už ve středu výhrou. A zcela jasnou, protože Severočeši rozdávající v ligové nadstavbě body kdekomu, nebyli soupeřem, který by ji byl schopen vzdorovat. Čtyřbranková prohra byla nakonec pro hosty ještě milosrdná. Slávistická ekipa se kromě vítězství mohla radovat i z toho, že se autor dvou gólů Musa prostřílel na první příčku mezi kanonýry a mladý gólman Markovič vychytal druhé čisté konto v sezoně.

Ševčík? Bořil? Musa? Rumunskému legionáři Stanciuovi je v podstatě jedno, komu posadí milimetrově přesnou přihrávku na nohu či hlavu. Sotva v Edenu dozněl aplaus určený staronovým mistrům a poté věnovaný zesnulému Mariánu Čišovskému, vybral si Musu.

Poslal mu tak parádní balon, že se chorvatský legionář až podivoval, jak snadno přišel ke gólové trefě. Dokonce se obracel i na rozhodčího, zda ho o ni ex post neobere s tím, že šlo o ofsajd.

Nešlo, branka platila, takže Slavia i s pěti změnami v sestavě ve srovnání se středeční partií s Plzní vedla.

„Po zisku titulu už sice nejsou tréninky tak vzorové a intenzivní, ale nemínili jsme pokazit oslavy nějakou blamáží," připomínal jeden z aktérů výhry posvěcující titul Petr Ševčík.

Pražané měli skutečně od samého začátku navrch a Jablonec jasně přehrávali. Bořilova hlavička však těsně minula bránu, Musův pokus rovněž.

Žádný div, když trenérovi Severočechů Petru Radovi se bez hráčů hostujících v jeho týmu právě ze Slavie skládala sestava hodně obtížně a na herním projevu jeho týmu to bylo znát.

Do přestávky dostal ještě gól, neboť Ševčík hrající stý ligový zápas poslal pohotově do sítě míč zblokovaný po Provodově střele hostujícími obránci a už vlastně nebylo co řešit.

„Slavia má pětadvacet kvalitních hráčů, takže není rozdíl, jestli nastoupí jedna jedenáctka nebo pět či sedm jiných fotbalistů," věděl své Rada ostatně už před zápasem. „Kvalita je jednoznačná, rozdíl je snad jen v herní praxi těch, co pravidelně nenastupují."

I to bylo ovšem Jablonci, který se k prvnímu vážnějšímu ohrožení slávistické brány v 44. minutě, kde hlavičku Hämäläinena vytahoval Markovič nad břevno, k ničemu. Zvláště, když Musa vstřelil hned po přestávce další gól a zápas se proměnil jen v otázku skóre.

Přes řadu šancí už sice přišel jen jeden, ale i tak se zápas dohrával v nadšeném aplausu a ovacích. A ani penalta, kterou zahodil Musa vládnoucí s 13 góly i tak ligovým střelcům, na nich nic nezměnila.