Na únavu z mistrovských oslav Rada nespoléhal, přesto byl po výprasku rozčarovaný: Nebyli jsme ani sparingpartnerem

Slavistická sestava, v níž vyrukovalo hned pět náhradníků? Nebo snad únava z mistrovských oslav následujících poté, co Trpišovského svěřenci obhájili v konfrontaci s Plzní titul a ponořili se do euforie? „S ničím takovým jsem rozhodně nepočítal,“ odmítal jablonecký kouč Petr Rada, že by v nedělním večeru kalkuloval v Edenu s podobnými variantami. „Jsou to přece profíci. Já s Duklou také vyhrával tituly a poráželi jsme každého, aniž by někdo koukal, jestli jsme oslavovali.“