Brankář Buchta ukončil profesionální kariéru: Bylo těžké udržet emoce

"Poslední zápas jsem si velmi užil. Rozloučit se vítězstvím je to nejvíc, co si hráč nebo brankář může přát. Jednou to stejně přijít muselo. Jsem rád, že to bylo v Olomouci, protože to tu mám rád. Navíc jsem se vrátil do klubu, ze kterého jsem do světa odcházel," řekl při videokonferenci Buchta.

"Bylo těžké udržet emoce, musím se přiznat, že tam byly i slzy. Děkuji divákům, že za mnou stáli, i když jsem jim v posledním roce moc radosti neukázal," doplnil Buchta, který za necelý měsíc oslaví 40. narozeniny.

Během sezony měl zdravotní potíže a v neděli chytal v lize poprvé od listopadu. "Jsem rád, že jsem nějakými zákroky přispěl k tomu, že se to dnes ještě víc nezdramatizovalo. Škoda jen toho, že se jim z hezké akce podařilo dát gól. Ale jsou horší věci," podotkl Buchta.

Spokojenost s kariérou

S kariérou je nadmíru spokojený. Působil mimo jiné ve třech rumunských klubech Mediasu, Rapidu Bukurešť a Otelulu Galati, s nímž zažil skupinu Ligy mistrů. Hrával také na Slovensku a v roce 2015 se vrátil do Olomouce. V české lize odchytal 86 utkání.

"Asi nejhezčí zápasy byly v Lize Mistrů v Rumunsku, ale tam jsem nebyl na hřišti. Takže nejvýš řadím zápasy se Sevillou, s trochou štěstí jsme přes ně mohli i přejít. Bude mi to chybět, každému to musí chybět," zavzpomínal Buchta na předloňskou kvalifikaci Evropské ligy, v níž Sigma vypadla se Sevillou.

Brankář Olomouce Miloš Buchta.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Dohrávat kariéru v nižší soutěži ho neláká. "Nějaké nabídky z nižších soutěží jsem ještě měl, dokonce i dnes. Ale je dobré rozloučit se na vrcholu v první lize a v klubu, ke kterému mám takový vztah," řekl Buchta.

Zatím neví, čemu se bude po kariéře věnovat. "Asi si teď dám nějaké prázdniny jak ve škole a budu se po něčem poohlížet. Možná oslovím gólmany na nějaké individuální tréninky, nebo v Prešově, kde hrají třetí ligu. Nejdřív si to ale musím vyzkoušet, jestli mě to vůbec bude bavit," doplnil Buchta, který má za manželku Slovenku.