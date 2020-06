Horváth ho vhodil do vody, mladík plave skvěle. Jako kluk jsem si hrál na Čecha, říká nadějný gólman

Z neznámého mladíka se přes noc stala jedna z klíčových opor Příbrami v boji o záchranu. Nový trenér Středočechů Pavel Horváth se po koronavirové pauze rozhodl mezi tyčemi vsadit na Martina Melichara. Devatenáctiletý gólman byl vhozen do vody, plave v ní výtečně, v devíti zápasech vychytal už tři čistá konta. To poslední v důležitém duelu v Opavě (0:0).

Štípete se, jestli se vám všechno nezdá?

Když mi trenér den před zápasem s Ostravou oznámil, že půjdu do brány, byl jsem hodně překvapený. Rozhodně jsem něco takového nečekal. Strašně jsem se na premiéru v lize těšil. Za šanci jsem hrozně rád, vážím si, že jsem v brance od té doby vydržel. Když se ohlédnu za těmi devíti zápasy, víceméně jsem se sebou spokojený. Na druhou stranu vždycky to může být lepší. Třeba v Teplicích, kde jsem dostal čtyři góly.

Pro devatenáctiletého brankáře, jak těžké je stoupnout si do branky ve situaci, kdy tým hraje o holý život?

Před prvními zápasy jsem byl docela nervózní. Čím víc jich ale přibývá, jsem klidnější. Cítím na sobě, že se pomalu obouchávám, nejsem už tak vyjukanej. Jsem, myslím, víc a víc jistější.

Ve Zlíně jste si dokonce dovolil kličku útočníkovi. K tomu už gólman kuráž a sebevědomí mít musí.

Přiznám se, že jsem situaci tak trochu hasil, první dotek nebyl ideální. Pak už nezbylo nic jiného, než udělat kličku nebo odkopnout balon na tribunu. Zvolil jsem konstruktivnější variantu. Naštěstí mi vyšla. Kdyby se mi klička nepovedla, byl bych za pitomce. Gólman musí znát míru rizika, hranici, za kterou už jít nemůže. Ve Zlíně mi přišlo, že to takový risk není. Říká se, že gólmani jsou specifická kategorie. S tím souhlasím, jsme prostě trošku jiní.(směje se) Už kvůli tomu, že když uděláme chybu, je průser.

V brance jste odmalička?

Stoupnul jsem si do ní v šesti letech, ani nevím proč. Nikdo mě nenutil. A už jsem tam zůstal. Pamatuju se, že jsem si jako kluk hrál na Petra Čecha.

Máte vzory i teď?

Líbí se mi Ondra Kolář ve Slavii. Je to vynikající brankář, navíc umí perfektně nohama, což je v dnešním fotbale důležité. Ze zahraničních gólmanů obdivuji Ter Stegena z Barcelony a Jana Oblaka, který chytá v Atlétiku Madrid.

Před rokem jste si k chytání přibral trénování příbramské přípravky. Stíháte ji vést i při ligovém zápřahu?

Teď jsem s tím musel přestat, nešlo to bohužel stoprocentně skloubit. Když jsem měl s áčkem trénink dopoledne, odpoledne jsem měl na přípravku čas. Ale jinak ne. Šlo ale o perfektní zkušenost. Udělal jsem si licenci C, chtěl jsem si zkusit trénovat, hrozně se mi to líbilo. Dokázal bych si představit, že budu jednou trenérem brankářů.