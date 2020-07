Drobný? Věřím, že zůstane, říká trenér Budějovic. Nejlepší střelec míří na sever

Kabina Dynama totiž s jistotou přijde o některá esa. Vedle ikony Tomáše Sivoka se z ní vypaří i tahoun ofenzivy Ivan Schranz. „Má delší dobu podepsáno s Jabloncem. Nechtěli jsme to vytahovat, protože pro nás byl klíčový. Přicházíme o ohromnou kvalitu, protože jeho deset gólů a pět asistencí budeme těžko nahrazovat," mrzí trenéra Jihočechů ztráta slovenského útočníka či křídelníka, jenž byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Jsem mu vděčný, že se až do posledního zápasu za klub rval, byť věděl, že má namířeno jinam a mohl se třeba zranit. Odvedl tady kus práce," hřeje Horejše. Jenže smutným zprávám pro fanoušky možná ještě neodzvonilo. Otazník visí nad personou Jaroslavem Drobným. „Těžko odhadovat, Jára je v tomhle specifickej. Já ale věřím, že zůstane. Dělám pro to maximum. Ve svém věku patří k top gólmanům v lize," připomíná přínos 40letého borce. Exreprezentant se po osmnácti letech v zahraničí vrátil na podzim do klubu, který jej vychoval, a se stoperem Sivokem ho nastartovali k parádnímu tažení. Patřil k lídrům v šatně i na hřišti.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jeho působení v Dynamu jsme řešili v době, kdy byl na dovolené v Řecku. Po pár trénincích vlezl do brány a já koukal s otevřenou pusou, co předváděl," zahrnul Horejš komplimenty čahouna, jenž se s oblibou zaměřuje na detaily. Videotechnika při rozborech vůbec nešetřil.

„Přál si všechno vystříhat. Jak se hráči rozbíhají při standardkách, jak je zahrávají... Hrozně chtěl zápas vyhrát a strhl ostatní kluky," líčí šéf lavičky. Veterán přitom držel tým v klíčových momentech. „Chytil šance za stavu 0:0, a my pak dali gól. Všechny hráče jsme dokázali nějak nahradit, ale Járu ne," tvrdil Horejš. Bývalého brankáře Bochumi, Herthy, Hamburku, Brém nebo Düsseldorfu zná odmala. Hráli spolu, dokonce mu byl na svatbě za svědka.

„Když jsem s ním seděl v zimě a přemlouval ho, ležela mu na stole nabídka z Düsseldorfu a on ji kvůli nám odmítl, protože tady chtěl dokončit práci. Já mu řekl, že ta ještě není u konce, že jsme práh nepřešli a musíme to spolu ještě rok vydržet. Vidím na něm, že ho fotbal pořád baví. Věřím, že nám minimálně rok ještě pomůže," dodal se špetkou optimismu mladý kouč, jenž získává renomé.

Dynamo loni po čtyřech letech dovedl k návratu mezi ligovou elitu, v níž zatápěl i favoritům. Po slabším rozjezdu a příchodech zmiňovaných matadorů ovšem chytilo slinu. Ze sedmi po sobě jdoucích duelů jich vyhrálo šest, přitom po třech bodech sahalo i na Spartě. Tým působil nebojácně a se spoustou mladých dravců se jednu chvíli vyšplhal i na čtvrtou příčku tabulky.

„De facto nás zastavila až rozjetá Slavia, v tu chvíli jsme si to tady všichni užívali a já jsem strašně rád, že jsem mohl být toho součástí. Ale musím říct, že zatím byla ta hra, kterou jsme se prezentovali. Kluci dokázali předvést na hřišti, co jsme po nich chtěli," vykládá Horejš.

Do té doby ne příliš známí mladíci Provod, Čavoš nebo Havel o sobě dávali stále víc vědět. „Udělali obrovskej progres. Třeba Provod za námi přišel z juniorky Plzně do druhé ligy a během půl roku vyběhl na Nou Campu proti Barceloně. Sázíme na charakterově dobrý kluky, kteří chtějí pracovat. Viděl jsem na nich motivaci a touhu něco dokázat," libuje si Horejš. Mužstvo v létě vkládalo střelecké naděje do kanonýra Davida Ledeckého, v loňském ročníku nejlepšího šutéra druhé nejvyšší soutěže. Šestadvacetiletý útočník pracoval pro tým, na první zásah si však počkal až do jedenáctého kola, kdy se trefil v Liberci. Gólů stihl nakonec pět, v červnu však nastupoval pouze sporadicky.

„Mezi oběma ligami je obrovskej rozdíl. Ve druhé máte na všechno víc času, ve většině utkáních jsme navíc měli velký tlak a soupeře přehrávali. Takže David se dostával do více šancí. V první lize ale musíte proměnit jednu dvě šance, které máte. David měl určité výkyvy v sezoně. My jsme s ním několikrát mluvili, na druhou stranu v určitých fázích sezony týmu pomohl. Dal i důležité branky," připomíná Horejš.

Trenér Českých Budějovic David Horejš.

Vlastimil Vacek, Právo

Tmavovlasý forvard navíc v zimě prodělal zápal plic a z herního rytmu vypadl. „Je to kluk, který prostě musí být natrénovanej, aby pro mančaft byl platnej. Střídal dobré okamžiky s horšími," doplnil kouč Jihočechů, jehož čeká náročný úkol. Na stoperu musí zacelit díru po odchodu Sivoka. „Jsme v kontaktu s jedním hráčem. Věřím, že vedení udělá vše proto, aby přišel, protože určitě nemůžeme jít do sezony se dvěma mladýma stoperama," připomíná šikovné borce Talověrova a Havla, kterým je 20 respektive 24 let.

„Sivi (Sivok) nám vychoval Lukáše Havla, pomohl zabudovat i Maxe (Talověrov), a my teď máme dva kluky, kteří mají na ligu a jsou pro ni ohromnou perspektivou. Práce Tomáše Sivoka, kterou tady za rok udělal, je k nezaplacení. Strašně si vážím, že přišel a pomohl. Úkoly tady splnil na víc než sto procent," dodal Horejš.