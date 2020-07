Dohraje se fotbalová liga? Tři hráči Karviné měli pozitivní test na koronavirus

Fotbalová Fortuna liga má vážný problém. Tři hráči Karviné měli podle zákulisních informací pozitivní test na koronavirus. Jsou ve dvoutýdenní izolaci, zbytek mužstva čeká pětidenní karanténa, než podstoupí další testy. Situace v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Pokud by tamní hygienická stanice uvalila další karanténu na celé mužstvo, nemohlo by ve stanovených termínech ligu dokončit.

Se znepokojivou informací přišel ve středu pozdě večer server iSport. Kdyby krajská hygienická stanice poslala do izolace celý tým, tak jako nedávno v druholigovém Třinci, ve stanoveném termínu by pak Karviná nemohla dohrát ani jedno ze zbývajících dvou kol skupiny o záchranu.

Karviná je dvě kola před koncem dva body od poslední Příbrami a předposlední Opavy, nachází se na druhé barážové příčce. V sobotu 4. července měla nastoupit ve Zlíně, o týden později je na programu duel s Příbramí.

Zleva Pavel Zavadil z Opavy a Filip Zorvan z Příbrami.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve čtvrtek by se měl oficiálně vyjádřit jak klub, tak Ligová fotbalová asociace. Pozitivní trojice je v dvoutýdenní karanténě, zbytek týmu zatím na pět dnů, po nichž budou všichni znovu testováni.

Titul má Slavia. Nebo nemá...?

Situace Karviné může ovlivnit celou ligu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace v zemi nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání sezony, nebyl by vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil. Takový scénář dříve avizoval Dušan Svoboda, šéf LFA.

Slavia, která již tři kola před koncem oslavila titul, by nemohla být vyhlášena mistrem.

Fotbalisté Slavie slaví výhru nad Plzní, kterou si zajistili obhajobu titulu.

Vít Šimánek, ČTK

Pokud se však dohraje aspoň skupina o titul, sešívaní šanci stále mají. Její titul by musel být odhlasován všemi kluby na ligovém grémiu.

Když nebude možné dohrát skupionu o záchranu, z první ligy by nikdo nesestupoval, zrušila by se baráž a z druhé ligy by postoupil jen její vítěz. Fortuna liga by tedy v příští sezoně měla lichý počet sedmnácti účastníků...