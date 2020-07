Čumí na video, je to k prdu a teď bude rozhodčí brečet? Někomu jsme smrděli, zlobí se Malinský

Štve ho to a pořádně. Pochopení pro sudího Pavla Královce liberecký záložník Tomáš Malinský nenašel ani den po finále MOL Cupu, které Slovan se Spartou prohrál 1:2. Dráždí ho moment po půlhodině hry, když mu Martin Frýdek prošlápl hrudník. V tu chvíli mu blesklo hlavou, že by to mohlo být na červenou kartu. Po prohlédnutí opakovaných záběrů si byl jistý. „Bohužel to posoudil špatně," irituje Malinského.

Jak zklamání z prohry vstřebáváte?

Zklamání je to velký, protože jsme zápas měli dobře rozehraný. Rozhodla ho neproměněná šance. Kdybychom dali na 2:0, tak je asi po zápase. Ale po vyrovnání Sparta převzala otěže a bohužel skóre otočila. Nemáme tak široký kádr, abychom mohli zareagovat na průběh utkání. To je taky k zamyšlení pro nás jako Liberec, protože pokud bychom v příští sezoně hráli evropské poháry, ve dvanácti lidech to nejde.

Vy jste byl u sporného momentu, kdy na vás po půlhodině hry šlápl Martin Frýdek. Sudí Pavel Královec mu po poradě s videorozhodčím ukázal jen žlutou kartu. Jak jste celou situaci viděl vy?

Musím říct, že v zápase mi to zase tak strašný nepřišlo. Večer jsem na to ani nekoukal. Ale když jsem si to pouštěl ráno, tak je to jasná červená karta. Jako hráči nemáme možnost si to někde u videa přezkoumat, ale rozhodčí ano, a když se na to běžel podívat, nebylo se o čem bavit, jasná červená karta! A že teď bude rozhodčí brečet, že to udělal špatně? To je normální lidský selhání. Nemělo by se to stávat. Rozhodčí tady jednoznačně pochybil. A bohužel nám ubral možnost jít do přečíslení.

Takže vás přímo na hřišti žlutou kartou moc nepřekvapil?

Byl začátek zápasu, soustředil jsem se hlavně na svůj výkon. Říkal jsem si, že na mě stoupnul a že by to červená klidně mohla být. Ale nechtěl jsem do toho vstupovat. Kdybych mu radil, stejně si to udělá po svým. Trochu překvapený jsem byl, ale jako hráči s tím stejně nic neuděláme.

Důležité je, do jaké míry šlo o úmysl. Jaký je váš názor?

Nechci Frýdka hodnotit, jaký je v normálním životě, ale na hřišti jsme všichni nějakým způsobem vyčůraní, taky se na hřišti nechovám vždy nejlíp. A on použil tohle. Myslím však, že mu zatrnulo, protože věděl, co dělá. Ale tady jde o to, jak to posoudil rozhodčí. Měla to být červená karta.

Záleží i na intenzitě zákroku, kterou můžete nejlépe posoudit jen vy dva. O jak silné dupnutí šlo?

Intenzita byla taková, že mě neprošlápl celou vahou, ale šlápl na mě. Je vidět, že když jde do kroku, tak mě mohl přeskočit, ale prostě si na mě šlápnul. A bohužel rozhodčí mu to sežral. Posoudil to špatně. Za týden už nikdo nebude vědět, co udělal nebo ne. Co si budeme povídat, tohle rozhodování v české lize.... (zamyslí se) Podívejte se na posuzování žlutých karet pro Slovan v minulých zápasech... Nahoře jsme někomu smrděli a bohužel nám to nebylo souzený. Ale na druhou stranu musím říct, že jako hráči jsme udělali maximum.

Rozhodčí Pavel Královec.

Vlastimil Vacek, Právo

Co se vám hodní hlavou poté, co komise rozhodčích uznala, že Frýdek ze hřiště jít opravdu měl?

Určitě mě to štve. Rozhodčí tam mají video, a to by přeci mělo při těchto sporných momentech pomoci. K čemu pak video je, když si to stejně udělají po svým? Čumí na to a je to úplně k prdu. Takže video je tady k ničemu. I kdyby tam bylo deset videí, tak si to stejně udělají podle svého. Ať video klidně zruší. Nedá se nic dělat. Kvůli rozhodčím jsme za blbce. My hráči to prožíváme, ale rozhodčím, těm je to jedno. Je tam jen od toho, aby to posuzoval. Posoudil to v náš neprospěch.

Jak to celý zápas podle vás ovlivnilo?

Vůbec neříkám, že tahle situace zápas ovlivnila. Samozřejmě bychom byli ve výhodě, ale třeba by se Sparta zatáhla, my bychom ji dobývali... Pro Spartu by to byl velký zásah, ale nestalo se tak. Ve finále jsme šli do jednobrankového náskoku. A moment, který ho rozhodl, bylo, že jsme nedali na 2:0. To byl klíčový moment.