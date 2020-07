Klokani tvrdě narazili. V odvetě se pokusíme o zázrak, slíbil Klusáček

„V úterní domácí odvetě se pokusíme o zázrak. Smazat tříbrankové manko bude těžké, ale fanouškům můžu slíbit, že se o postup popereme," řekl trenér Klokanů Luděk Klusáček. Jeho svěřenci si mohou drbat hlavy, že v prvním poločase zahodili tři šance. Tu největší Levin, který se ocitl na malém vápně. Trefil ale stopera Tatajeva.

„Utkání rozhodla první půle. Ač jsme byli horší, dostali jsme se do tří šancí. Ale ani jednu neproměnili. Pokud bychom šli do vedení, setřásli bychom ze sebe nervozitu, výkon by byl lepší. Naopak domácí nás z první vážnější příležitosti potrestali," povzdechl si Klusáček.

„O přestávce jsme si řekli, že prohrávat o gól nic neznamená, jenže brzy jsme dostali další dva. Boleslav má zkrátka kvalitní hráče, kteří naše chyby dokázali potrestat," dodal stoper Lukáš Hůlka.

Ani on si nemyslí, že postup je úplně ztracený, byť výchozí pozice Pražanů je mizerná. „Teprve teď můžeme dokázat, jak moc silný tým jsme. Dohnat třígólovou ztrátu bude složité. Ale když nám dala tři góly Boleslav, proč bychom to nemohli dokázat my? V mnoha jiných zápasech jsme vstřelili víc než jednu branku. Navíc budeme mít v zádech naše skvělé fanoušky," podotkl Hůlka, který doufá, že zelenobílí si slabší chvilku vybrali v sobotu, a v úterý převedou úplně jiný výkon.

„Máme čas se na zápas víc připravit, protože nemůžeme už moc taktizovat. Do odvety dáme všechno, bude to buď a nebo. Kůži nedáme lacino. Není se na co šetřit, nemáme už co ztratit," doplnil obránce Bohemians 1905.