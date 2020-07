Baroš měl na hlavě vítěznou tečku. Mohl to být dokonalý happy end, litoval trenér Kozel

Téměř čtyři tisícovky fanoušků promarněnou šanci, z níž mohl svým šestačtyřicátým gólem v dresu Baníku zařídit Baroš výhru, nevyčítaly. Po posledním zápase kariéry ostravského srdcaře fandové dlouhé minuty vyvolávali a do fotbalového důchodu ho vyprovázeli bouřlivými ovacemi. „Nakonec to mohlo mít ten nejlepší happyend, že by Bary dal rozhodující gól. Bohužel to netrefil, takže z toho je remíza. Dneska jsme mohli vyhrát, ten výkon byl lepší než v posledních utkáních," usmíval se trenér Baníku Luboš Kozel.

Baroše poslal na hřiště v 73. minutě. A fandové jej vítali tak bouřlivě, že sudí Ardeleanu musel kvůli dýmu z odpálených světlic na chvíli přerušit utkání. „Bavili jsme v týdnu, zda půjde od začátku, ale Milan nechtěl. Chtěl zvolit tuhle variantu a myslím si, že byla správná. Protože, aby šel dolů ve 20. minutě, protože není úplně zdravý, by nebylo dobře. Ani tropické počasí tomu moc nenahrávalo, takže to bylo načasované velmi dobře. Byl tam sedmnáct minut a ukázal, čeho je schopný. Podržel míč, dostal se do koncovky. Taková osobnost nám bude scházet. Až čas ukáže, jak moc," uvedl Kozel.

Milan Baroš z Ostravy (vpředu) se loučí s fanoušky v závěru svého posledního zápasu.

Petr Sznapka, ČTK

Plzeň v Ostravě nedominovala a být Baroš v posledním útoku preciznější, prohrála by. „Ne, že bych mu ten gól vyloženě přál, to asi ne. Ale vím, s kým jsme měli, co dočinění. Jednoduše ty hvězdy si toho výjimečného hráče našly. Nevím, jak bych reagoval, kdyby mu to tam padlo, protože jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Ale asi bychom to museli přežít. Baník se ve druhém poločase dostal do dvou zajímavých šancí, musíme ten bod vzít," vykládal Guľa.