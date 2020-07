Největší pocta pro Hancka! Oblomí Rosický a spol. Italy?

Znovu si pro sebe zabral cenu pro nejlepšího hráče utkání. Když pak střídal, sklízel nadšené ovace tribun. „Nezapomenutelný pocit, jsem za něj neskutečně rád! Největší pocta, jakou může hráč dostat, když ho fanoušci vyvolávají. Velká motivace do dalších zápasů,“ tetelil se Dávid Hancko do televizní kamery po nedělním vítězství nad Jabloncem (3:0). Letnou již pár týdnů rezonuje zásadní otázka. Dokáže fotbalová Sparta klíčového obránce udržet?

Užil si báječný týden. Ve středu získal se Spartou domácí pohár, první trofej do letenské vitríny po šesti letech. Než ho pořadatelé z hygienických důvodů odehnali, chopil se Dávid Hancko na ploše libereckého stadionu rozdělování medailí, které si jinak hráči sami ze stolku rozebírali.

V neděli slovenský stoper zaperlil ve stylu posledních týdnů. Založil akci, z níž padl první Hložkův gól. Především však skvělým výletem přes celé hřiště a milimetrovou přihrávkou nachystal Kozákovi jeho čtrnáctou trefu v sezoně.

Tu máš něco na krk...! Dávid Hancko ze Sparty a brankář Florin Nita si sami udělují medaile během oslav vítězství po finále MOL Cupu v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Diváci byli nadšení, místo autora branky vyvolávali jméno muže s asistencí.

„Za vydařenou akci mě i kluci pochválili. Třeba Čibi (brankář Bičík) říkal, že by to sám líp neudělal, což je velká pochvala... Ukázalo se, že jsem taky hrával beka, což mi pomohlo," křenil se Dávid Hancko.

Sparťanům narostlo sebevědomí

Po příchodu kouče Kotala k týmu slovenský reprezentant doslova rozkvetl. Je názorným příkladem, jak po restartu sezony narostlo sparťanům sebevědomí.

„Jednoznačně. Nezískáte ho jedním, dvěma zápasy. Už před koronou šlo nahoru, povedl se nám pohár s Baníkem i derby na Slavii. Během pauzy jsme tvrdě zapracovali, dokážeme teď rozhodovat hned v prvním poločase, nebo otáčet zápasy až po přestávce," pochvaluje si.

Jako by mu šla k duhu také láska s tenistkou Kristýnou Plíškovou. Nerad by ji v Praze opouštěl, přestože mu roční hostování z Fiorentiny po derby v Edenu skončí.

Hancko chce ve Spartě zůstat, stejně jako o něj velmi stojí trenér Kotal.

Teď je to na ostatních...

„Za hráče hovoří jeho výkony na hřišti a já se snažím ukazovat vše nejlepší, co ve mně je. Už několikrát jsem říkal, že bych nejradši zůstal, teď je to na ostatních. Doufám, že se to podaří," svěřuje se do rukou vedení klubu.

Pribeh Davida Hancka se ACS udajne snazi resit tak,ze Fiorentine nabizi obrovsky podil z hracova pripadneho dalsiho prestupu.

Jinymi slovy: plnou cenu by doplatila priste

Hrac chce v Praze zustat a Kristyna P. ho tu jiste chce tez,i kdyz sama uz zacne brzy zase litat po svete😉 — Luděk Mádl (@LudekMadl) July 5, 2020

Sparta na Hancka neuplatnila opci, která byla údajně až astronomických 160 milionů korun.

Přesto se sportovní ředitel Tomáš Rosický a spol. nevzdávají. Podle zákulisních informací zkoušejí Fiorentinu oblomit nabídkou nebývale velkého podílu z hráčova případného dalšího prodeje. Plnou cenu by tak vlastně doplatili až příště.