Odejde Hložek v létě ze Sparty? Svého favorita má v Německu

Rozloučí se sparťanský talent Adam Hložek s rudým dresem ve středečním derby se Slavií? Ve frontě na sedmnáctiletého fotbalistu stojí bundesligové kluby. Zájem má Borussia Dortmund, u hráče to podle německých médií momentálně vyhrává RB Lipsko. To hledá do ofenzivy náhradu za kanonýra Tima Wernera, jenž přestoupil do Chelsea a na seznamu má i Hložka. Zbývá maličkost, dohodnout se s vedením letenského celku. To si šikovného hráče cení na 15 milionů euro, zhruba 400 milionů korun.