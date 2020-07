Šéf Karviné Wolf: Ze spekulací, že nám může nákaza pomoct, je mi smutno

„Ze spekulací, které jsem slyšel i od některých funkcionářů z jiných klubů, že nám to může pomoct je mi smutno. Situace je složitá a nikomu to nepřeji. Žádnému městu, žádnému primátorovi, starostovi. Byl bych rád, aby ten vir z České republiky zmizel a takové spekulace nikdo nevytvářel," odmítl uvažování tímto směrem Wolf.

Podle Petra Mašleje, asistenta trenéra Jarábka, měl nákazu mezi hráče přinést kondiční trenér mládeže, který pracuje na šachtě. To ale klubový šéf striktně odmítá. „To je hloupost. Vyjádření asistenta trenéra bylo nešťastné a útržkovité. Když mu někdo z novinářů zavolal, tak meditoval nad tím, odkud by to mohlo být. Ale je to nesmysl. Zjišťoval jsem si to. Krajská hygiena to trasuje, takže žádný kondiční trenér mládeže, ani nikdo jiný to z šachty nepřitáhl. Nebyl v šatně áčka, ani nikde jinde. Neměl by tam ani co dělat. Jsme uzavření. Áčko trénovalo samostatně," popisuje Wolf.

Kde se tedy hráči nakazili? „Hráči, členové realizačního týmu, zaměstnanci klubu tady bydlí, mají tu rodiny, normální osobní život. Tak to prostě je," říká karvinský fotbalový šéf.

Podle směrnice Ligová fotbalová asociace (LFA) ani klub jména nakažených nezveřejňují. Pro ředitelku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavlu Svrčinovou toto omezení neplatí, proto mohla hráče nepřímo označit. „Víme od trenéra týmu, že nakažené hráče musel střídat uprostřed posledního zápasu (v Olomouci - pozn. aut.) Jak jsem se dozvěděla, šlo klíčové hráče. Asi tam virus zasáhl dost. Jeli spolu autobusem, měli společné šatny a tak podobně," pravila Svrčinová.

Utkání na Hané nedohráli Janečka, Taiwo, kteří střídali v poločase a také Lingr a Qose. Ti opustili trávník v průběhu druhého poločasu. „Není korektní, abychom se k tomu vyjadřovali, protože pak vzniká zbytečná panika. Informace se dostávají do osobní roviny a je to velice citlivá věc," říká Wolf.

Hráči Karviné drží minutu ticha k uctění památky bývalého fotbalisty Plzně Mariána Číšovského.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Případ Karviné řeší v úterý Ligový výbor. Rozhodnutí, zda skupinu o udržení dohrát, či nikoliv, dá až Ligové grémium. „Vím, že má být grémium, ale tohle nyní vůbec neřeším. Pro nás je priorita, aby byli v pořádku hráči. Máme tady spoustu zahraničních fotbalistů, mají rodiny, děti, takže hlavně musejí být zdraví. A přeji si, aby ti, co se nakazili, se co nejdříve vyléčili," uvádí Wolf, který je přesvědčený, že aktuální problémy mohou klubu jen uškodit.

„Jsme biti a budeme i v budoucnu. Kluby nám odvolávají přípravná utkání, která jsme s nimi měli domluvená na začátek srpna, takže situace nebude vůbec jednoduchá. Mám i obavy, že hodně hráčů bude chtít po tom, co tady zažili, z klubu odejít. Mrzí mě, že není žádná solidarita, že nás mnozí osočují a spekulují nad nesmysly," říká Wolf.