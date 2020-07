Karvinský Marek Janečka: Liga není regulérní, ale není to naše vina

„Rozumím tomu, že ve hře je hodně. Například smlouva s Fortunou, která by v případě, že by se sezona nedohrála nebyla naplněna. Je i řada dalších minusů jak finančních, tak sportovních. Je tady ale i druhá strana mince. Za prvé zdraví hráčů a za druhé zdraví klubů, které přicházejí o peníze od sponzorů i ze vstupného," napsal na Facebook Janečka.

Zkušený fotbalista se ve svém příspěvku obrací přímo na šéfa Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušana Svobodu. „Tomuto pánovi jsou některé věci asi úplně ukradené. Třeba právě zdraví nás hráčů. Čtrnáct dní máme karanténu, ve které nemůžeme trénovat a pak budeme mít pět dní na to, abychom rychle natrénovali, co se dá a šli bojovat o holý fotbalový život?" podivuje se Janečka nad novým jízdním řádem skupiny o záchranu.

Změnu plánu nastínil v úterý Ligový výbor LFA, který upřednostnil soutěž dokončit podle plánu. Tedy s přímým pádem posledního a baráží pro další dva nejhorší celky nejvyšší soutěže. I za cenu prodloužení sezony a konání zápasů v nejvíce zasaženém okrese. Skupina o záchranu by se podle rozhodnutí Ligového výboru měla rozehrát ve čtvrtek 23. července, šest dní po ukončení karantény karvinských fotbalistů.

Do té je poslali moravskoslezští hygienici poté, co se u několika hráčů a člena realizačního týmu objevila nákaza koronavirem. „Ano, jsme fotbalisté a fotbal je naše práce, ale měli bychom pracovat za regulérních podmínek, které v tuto chvíli regulérní ani náhodou nejsou. Pane šéf LFA, chtělo by to více ohleduplnosti," obrací se na Svobodu Janečka.

Karvinského srdcaře nepopudilo ale jen rozhodnutí ligu dohrávat. Pozastavuje se i nad názory, že Karviné onemocnění hráčů zapadá do plánů udržet ligu. „Velmi mě mrzí chování některých funkcionářů jiných klubů. Vyjádření typu, že jsme si to tady v Karviné připravovali a nakazili se schválně jsou úplně stupidní," pění 37letý rodák ze slovenské Levoče, který v Karviné s krátkým odskočením do Trnavy, působí už čtyři roky.

„Jsem přesvědčený, že kdyby se nakazili hráči jinde, než na Moravě či ve Slezsku, tak by byla reakce jiná. Jsem Slovák, „vychodniar", a jsem na to patřičně hrdý. Ale i proto poznám, když se na vás někdo dívá jinak jen proto, že jste z východu. Chtěl bych poprosit šéfa LFA o více úcty. Nejde prosazovat svoje zájmy jen z pozice moci. Liga je v tuto chvíli neregulérní a není to vina MFK Karviná, ale situací, která ve světě panuje," upozorňuje Janečka