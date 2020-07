Nezaspat, Sparta je pořád o krok za Slavií! Rozdíl by měl snižovat i Hložek

Stal se nejstarším trenérem v samostatné české éře s trofejí. Ani týden po triumfu v MOL Cupu však neztratil potřebnou pokoru. Derby nastavilo jeho týmu pověstné zrcadlo.

„Přijeli jsme do Edenu s cílem Slavii oslavy trochu zošklivit. S ohledem k bodovému rozdílu jí titul přejeme. Slavia byla v domácím prostředí lepší. Měla více šancí, trefila břevno, takže jsme rádi za bezbrankovou remízu," uznává trenér Václav Kotal.

Jeho borci nejsou slepí. Většinu zápasu byli pod velkým tlakem sešívaných.

ŠTETINA | „Zápas měl úroveň. Je třeba kluky pochválit, že jsme při sobě drželi, ať už se něco podařilo nebo ne. Toho si cením nejvíc.“



Lukáš Štetina po derby v Edenu!





„Určitě je na čem pracovat. Proti posledním zápasům se nám nedařila výstavba hry. Slavia se dostávala na míč a do tlaku," líčí brankář Milan Heča, který mužstvo výrazně podržel.

„Je cítit, že Slavia je pořád o krok před námi, ale základ, na kterém se dá do příští sezony stavět, určitě máme," srovnává stoper Lukáš Štetina.

„Je z čeho se odrazit, věřím, že už nikde nezaspíme, nikam se nebudeme vracet, ale naopak se posuneme dál," zdůrazňuje slovenský reprezentant.

Mistrovská korunovace fotbalistů Slavie

SK Slavia Praha

Zůstanu, slibuje talent

Léto bude krátké, dojde ke změnám v kádru. Sparta by rozhodně nerada přišla o talentovaného Adama Hložka, o něhož je zájem v zahraničí.

„Rozhodnutí není jen na mně. Myslím, že ještě určitě zůstanu," řekl mladík bezprostředně po derby pro ČT sport.

HEČA | „Těžký zápas, Slavia měla víc šancí. I my jsme měly svoje možnosti, ale nedotáhli jsme je správně. Ve druhé půli jsme to dobře odpracovali vzadu."

Milan Heča po závěrečném utkání sezony v Edenu!



Milan Heča po závěrečném utkání sezony v Edenu! #acsparta





Letenští se v průběhu ligy propadli až na devátou příčku. Po restartu sezony zachránili maximum možného.

„V mužstvu proběhlo hodně změn. Jsem rád, že jsme získali aspoň pohár. Chceme se vrátit do Evropy. Uvidíme, co vymyslí UEFA," přemítá Kotal.

Sparta by měla začít ve 3. předkole Evropské ligy. Bude se však modlit za ideální variantu. Pokud se vítěz aktuálního ročníku Evropské ligy zároveň kvalifikuje do EL ze své domácí soutěže, posune se Sparta rovnou do základní skupiny Evropské ligy.