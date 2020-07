Pilař se po odchodu z Olomouce upsal Peltovi! Jablonec získal i bývalého slávistu

Fotbalový záložník Václav Pilař bez angažmá dlouho nezůstal. Poté, co mu na konci června skončila smlouva v Olomouci, a obě strany neměly zájem na jejím prodloužení, po něm sáhl Jablonec. Jednatřicetiletý záložník uzavřel se čtvrtým celkem této sezony dvouletý kontrakt. V Jablonci bude nově působit i Robert Hrubý, který přišel z Ostravy na roční hostování s opcí.

Se zástupci Jablonce byl v kontaktu delší čas, ve čtvrtek dopoledne došlo k definitivní dohodě. Pro Pilaře je nová štace vysvobozením, neboť v Olomouci měl od podzimu spory s trenérem Radoslavem Látalem.

Nelíbilo se mu, že jeho nenasazení do jednoho z ligových duelů vysvětlil na pozápasové tiskové konferenci zraněním. Pilař se ohradil v médiích, že tato informace není pravdivá. A že pod Látalem už nechce hrát. Následovalo přeřazení do olomouckého béčka, v lednu ho klub vzal na milost. Na jaře ale za první tým neodehrál ani minutu.

"Cítím, že mě Jablonec chtěl, chci ukázat kvalitu a chci se tady porvat o místo. Ambice mám velké a vždycky jsem je měl. Vidím, že tady je dobrý mančaft a dobří lidé kolem. Ambice klubu jsou pro mě důležité a Jablonec chce být vysoko," řekl pro klubový web Pilař.

O čtvrtfinalistu ME 2012 se zajímal také Hradec Králové, kde s profesionálním fotbalem začínal. Pilař, který má titul s Plzní, a prošel Wolfsburgem a Freiburgem, však preferoval první ligu.

Bývalý slávista hledal novou výzvu

Šestadvacetiletý Hrubý je odchovancem Slavie, vedle úřadujících mistrů a Baníku hrál také za Teplice. Střední záložník celkem absolvoval 148 ligových utkání s bilanci 13 branek a 19 asistencí.

Robert Hrubý z Baníku během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

"Novou výzvu jsem potřeboval, v Ostravě jsem strávil skoro čtyři roky, takže se na to moc těším. Věřím, že to bude alespoň stejně úspěšný rok pro Jablonec, jako byl tento. Jablonec je klub, který každý rok hraje o nejvyšší příčky, takže z tohoto pohledu je to pro mě nová zkušenost, protože jsem evropské poháry ještě nehrál," uvedl Hrubý.