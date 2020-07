Dostával jsem pecky do srdce až do konce, přiznal trenér Jablonce. A rýpl si do Jílka

Velmi svérázně zareagoval kouč Jablonce Petra Rada v závěru utkání s Ostravou za stavu 1:1 po ošemetné situaci před brankou jeho celku. Zelenobílí se s Ostravou až do samého konce třásli o klíčový bod, který jim zaručoval druhé předkolo Evropské ligy na úkor Liberce. Když pak dvě minuty před koncem odvracel nebezpečí po standardní situaci stoper Michal Jeřábek hodně nebezpečnou hlavičkou svému gólmanovi Vlastimilu Hrubému, po celé Střelnici to zahučelo.

„Naštěstí Vlasta zůstal stát," oddychl si Rada, který v technické zóně uvolnil napjaté nervy klikem. „Všichni jsme teď šťastní, ale kdyby to tam padlo, možná bych tady ani neseděl. Byl bych někde na ARO, kde by museli startovat žehličky...," vtipkoval kouč.

Jeho tým se sice dostal hned ve čtvrté minutě do vedení brankou Davida Štěpánka, jenže druhou trefu i přes několik možností nepřidal. V průběhu utkání se lepšící Baník dokázal po pauze vyrovnat a domácí nervoval až do finiše.

Střelec gólu David Štěpánek z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

„Druhá branka by to uklidnila, ale nestalo se a musel jsem dostávat pecky do srdce až do konce... Jsem rád, že je konec, protože kdyby to mělo pokračovat, tak bychom to už asi neuhráli... Na mou nervovou soustavu je to strašný. Všichni si myslí, že trenérský džob je pohoda, ale pro mě tedy není," oddychl si Rada.

Pokud by Jablonečtí prohráli, o druhé předkolo Evropské ligy by ještě museli válčit v neděli na svém stadionu s Mladou Boleslaví. „Nás by akorát tenhle doplňovací zápas srazil a možná na delší dobu... Jsem šťastný za hráče, že nemusíme sezonu protahovat o další čtyři dny. V naší situaci by to pro nás bylo strašně těžký. Nevím, jestli bychom se dali do kupy," upřímně přiznal úlevu.

„Zranění je moc, a na to jsem upozorňoval. Není to způsobené pauzou, ale tím, že se tři měsíce nemohlo regenerovat. To vidím jako největší problém," nabídl svůj pohled.

Fotbalisté Jablonce se radují z úvodního gólu Davida Štěpánka (uprostřed).

Radek Petrášek, ČTK

Zápas o všechno tak čeká Liberec, který prohrál v Plzni. „Ale znovu se vrátím k nadstavbě. Proč by pátý tým měl ještě hrát baráž, proč by měl jít do pohárů sedmý tým, jen protože hraje poslední tři čtyři zápasy dobře? Ať tam jsou ti, co jsou nahoře, tak to beru já," kritizoval systém soutěže, který dává naději na evropské poháry i Mladé Boleslavi, která byla po 30. kole desátá.

Ale zpět k Jablonci, který obhájil čtvrté místo. „Samozřejmě si toho cením. Jsou tam kluby jako Ostrava, Liberec, Mladá Boleslav a my jsme před nimi, hned za první trojkou, která naší lize dominuje. O jejich rozpočtech se ani nemusíme bavit, zaslouženě jsou nahoře. Slavia hraje nejlepší fotbal. Plzeň hraje pod novým trenérem výborně, Sparta se zvedla," konstatoval Rada a při té příležitosti reagoval i na výrok ex-sparťanského kouče Václava Jílka, který v Olomouckém deníku v týdnu prohlásil, že ve Spartě podle něj žádný zásadní posun neproběhl.

„Vrátím se ke kolegialitě. Někdo řekne, že se Sparta neposunula. Nevím, jak tohle někdo může vypustit! Jestli Sparta osm zápasů neprohrála a skončila třetí, tak se asi nějaký progres stal," uzavřel Rada, který již začíná kádr Jablonce s jeho majitelem Miroslavem Peltou ladit na příští sezonu a start ve druhém předkole Evropské ligy.