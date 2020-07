Případ Karviná nekončí. Tým hlásí dalšího nakaženého koronavirem, LFA reaguje, že nejde o nový případ

Hráči i realizační tým aktuálně čtrnáctého týmu Fortuna ligy jsou ve čtrnáctidenní karanténě, ale vyskytl se mezi nimi další případ. „Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje," informoval mluvčí klubu Adam Januszek.

Vedení soutěže se ovšem zdá, že Karviná vydáním čtvrteční zprávy jen zbytečně šíří paniku.

„Poslední zmiňovaný případ není nový. Takhle to vypadá, že se nákaza dál šíří. Přitom ústně jsme o něm my i klub byli informováni již od úterý, jen ve čtvrtek byl potvrzen písemně," zdůrazňuje Ligová fotbalová asociace (LFA) v oficiálním stanovisku.

Je tak evidentní, že mezi vedením ligy a MFK panuje velké napětí.

Navzdory nákaze v Karviné chce LFA dohrát první ligu. Posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž, která by měla vyvrcholit odvetami 1. srpna. Pokud by se liga nedokončila, v příštím ročníku by podle šéfa asociace Dušana Svobody hrálo nejvyšší soutěž 17 týmů a musela by se zrušit nadstavbová část.

Na 17. července ligový výbor svolal grémium profesionálních klubů, které se bude situací v Karviné zabývat. Slezané jsou od závěru minulého týdnu ve čtrnáctidenní karanténě poté, co se v klubu objevily čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení. Před zasedáním grémia podstoupí hráči a členové realizačního týmu Karviné plošné testy na covid-19, aby měly kluby aktuální informace o epidemiologické situaci v mužstvu.