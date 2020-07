Na Letné vyhrožovali Stanciuovi smrtí, on zase skandoval: Smrt Spartě. Jaký je jeho vztah k rivalovi?

Už při návratu z arabského světa věděl, že to na české ligové scéně nebude mít lehké. Zvláště když rumunský legionář Nicolae Stanciu po epizodním účinkování v Al Ahlí v Saúdské Arábii mířil k největšímu konkurentovi Sparty, v jejímž dresu předtím v letech 2018/19 působil. Letenští fanoušci zradu neodpouštějí. A změnu klubových barev už teprve těžko skousávají, což Stanciu opakovaně pocítil. Na hřišti při derby stejně jako v pražských ulicích.

Když se na podzim chystal k prvnímu derby na letenském břehu Vltavy, létaly z ochozů na trávník hadi a krysy. Symbol zrady a proradnosti.

Když uprostřed týdne čekala Slavii po de facto formálním nadstavbovém derby mistrovská korunovace, dostával Stanciu od někdejších spoluhráčů pocítit, jaké vztahy mezi nimi panují.

„Nemám ve Spartě už žádné přátele. Jen s krajanem Florinem Nitou, se kterým hrajeme za rumunskou reprezentaci, jsem v kontaktu," přiznával Stanciu, že mosty mezi Letnou a Edenem jsou navždy spálené.

„Nevadí mí antipatie sparťanských fanoušků, s tím se vyrovnat dokážu. S jejich zprávami a vzkazy, které mi byly adresovány hlavně loni, zrovna tak. Nejsem sice na sociálních sítích, ale samozřejmě že se ke mně dostávaly. Nebyly to hezké vzkazy, mnohé z nich by ani nešlo publikovat," přiznával Stanciu, že do jisté míry naštvané příznivce největšího slávistického rivala chápe.

Ostatně sám je k tomu čas od času vyprovokoval. Na hřišti nejen excelentními jarními výkony, které v mistrovské Slavii podával, ale i verbálními reakcemi. To když třeba po klíčovém utkání s Plzní, v němž jeho tým stvrdil výhrou obhajobu titulu, skákal při oslavách primátu na improvizovaném pódiu a společně s fanoušky zpíval chorál: „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě."

Však mu také za nevhodné chování vyměřila disciplinární komise čtyřicetitisícovou pokutu a Stanciu následně učinil pokání.

Od fanoušků letenského tábora se sám něčeho podobného nedočkal. A přitom se s výhrůžkami smrtí také setkával. Dokonce v pražských ulicích.

Nic příjemného

„S manželkou a dvanáctiletým bratrem k tomu. Přišel za námi chlápek, nejspíš sparťan, a řval: Stanciu, zabiju tě. Nic příjemného. Zvlášť když se ti okolo jen dívali. A stejně nepříjemné jsou vzkazy a hrozby, které dochází na sociálních sítích mým nejbližším. Ženě a bráchovi, kteří je používají. To rozhodně dobré není. Rivalita mezi Spartou a Slavií je samozřejmě velká, ale měla by zůstat na tribunách, odkud by měli fanoušci svůj tým podporovat," posteskl si sedmadvacetiletý rumunský legionář po završení jarní ligové sezony, kterou považuje za nejlepší v dosavadní kariéře.

Po zisku mistrovského titulu se Steauou Bukurešť a Anderlechtem Brusel zažil se Slavií třetí mistrovskou korunovaci, navíc byl zvolen nejlepším záložníkem ligy a zároveň i nejlepším cizincem, který na scéně české nejvyšší fotbalové soutěže působí.

Fanoušci Sparty přišli s akcí krysy pro krysu...

Vlastimil Vacek, Právo

„Když jsem před rokem do Slavie přicházel, bylo těžké se adaptovat a zvykat si na intenzivní přípravu, která byla pro ostatní hráče normální, ale na kterou jsem nebyl zvyklý. Zvlášť když jsem předtím dva měsíce netrénoval," vysvětloval Stanciu rozdíl mezi svými výkony v podzimní a jarní části ligy.

„Navíc jsem byl vždy ofenzivním hráčem a na bránění nebyl příliš zvyklý. I v tom jsem se musel změnit. A změnil jsem se, stal se ze mne komplexnější hráč. Hlavně díky trenérovi Trpišovskému, který mně vysvětlil, co ode mne požaduje a jaký bych měl být. Vidím to i na číslech, která mě ukazuje. Úspěšnosti v osobních soubojích, přihrávkách, naběhaných kilometrech... Ale s těmi by to mohlo být lepší," líčil svou proměnu během ročního slávistického angažmá.

Nejen trenér, ale i spoluhráči k ní přispěli.

„Makají naplno, chtějí se zlepšovat, jsou pořád hladoví po dalších úspěších," netajil Stanciu, že ho přístup spoluhráčů překvapil a strhl. Třeba i k tomu, aby mnohem víc přemýšlel o své roli v mužstvu, o tom, co se od něho očekává a chce.

Fotbalisté Slavie Praha Ibrahim Traoré, Nicolae Stanciu a Ondřej Kúdela oslavují zisk mistrovského titulu.

Vlastimil Vacek, Právo

„I proto je naše spolupráce stále lepší a lepší. Snažím se pochopit, co potřebují, kde a jak se pohybují, kam jim nasměrovat míč a poslat přihrávku. A do výkonů, které jsme na jaře podávali, a šancí, které jsme si vytvářeli, se to samo sebou promítlo."

Jedenácti asistencemi a čtyřmi góly k tomu pomohl sedmadvacetiletý rumunský reprezentant Slavii k obhajobě mistrovského titulu, sám sobě pak hned ke dvěma individuálním trofejím.

Vydařená polovina sezony by však měla představovat teprve začátek, neboť Trpišovský a celé mužstvo s ním očekává od Stanciua ještě víc.

V domácí lize a pochopitelně i na scéně Ligy mistrů, v níž by si Slavia moc ráda zopakovala účast v základní skupině.