Trenér ho vydírá, proto Kolář souhlasil, že zůstane ve Slavii ještě rok. A třeba dá Spartě i vysněný gól

Vydírá ho. A kdyby jen to, slávistický kouč se tím vůbec netají. „Ondra je nenahraditelný. Unikátní gólman patřící podle mého mezi čtyři pět nejlepších v Evropě. Kdyby odešel, byl by to pro nás obrovský zásah,“ vykládá Jindřich Trpišovský po obhajobě titulu pomalu na potkání. I před Kolářem, to se ví, protože mu obzvlášť záleží na tom, aby právě brankář jeho mistrovského týmu podobná slova slyšel a s představou o zahraničním angažmá se rozloučil. Alespoň na rok...