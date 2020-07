Zápas s Boleslaví o Evropu? Stejně důležitý jako finále poháru, říká liberecký kouč Hoftych

Můžete nasadit tu nejsilnější sestavu?

Všichni jsou relativně zdraví, byť problémy máme u Alibekova a Kuchty a chybí nám Baluta, který má těžce pohmožděný kotník. Určitě bychom chtěli, aby byli zdraví. A nejlépe aby tady ještě na ten jeden zápas byl Musa s Oscarem a Potočným (odešli v zimě, pozn. red.). Ale postavíme, co momentálně je. Pořád máme velkou sílu.

Jak pomohlo šetření opor v posledním kole nadstavby v Plzni?

Nechali jsme je odpočinout, což bylo důležité. Ten zápas v Plzni by už ani nezvládli. Potřebovali si odfrknout. Vysoce si cením také toho, že i všichni hráči, kterých se týká letní přestupový kolotoč, chtějí hrát a Liberec do pohárů dostat. Vypovídá to o soudružnosti kabiny. V tom je naše síla.

Neovlivní je očekávané přestupy?

Mluvíme s nimi celou sezonu. Ostatně každý může být rád, že se o něm mluví. Ať je to Kuchta, Karafiát, Malinský nebo Beran. Oni však vědí, že pravda leží na hřišti. A pro nás je opravdu pozitivní, že za Liberec chtějí hrát. Kdyby byli jiných charakterů, udělají ze sebe marody a budou se už soustředit na nové angažmá.

Evropské poháry jste si mohli zajistit už minulý týden ve finále MOL Cupu se Spartou, pak v lize, jenže vždy marně. Bylo těžké to překousnout?

Nevnímám to tak, protože my jsme tam šli zespoda. Jasně, chtěli jsme to ukončit dřív, ale víme, že proti nám vždy stojí soupeř, kterého respektujeme. Kdybychom byli od začátku na třetím místě jako třeba Jablonec a pak jsme to protahovali, asi by to bylo jiné. Takhle to bereme tak, že pořád někam stoupáme.

Jak vnímáte jako soupeře Mladou Boleslav?

Je to určitě silný mančaft. Navíc mají zkušenost z minulé sezony, kdy se do baráže o Evropu dostali ze sedmého místa a porazili v ní Baník Ostravu. Měli také období, kdy se jim nedařilo vyrovnat se se zimními odchody Komličenka, Mešanoviče, Buchy, zranil se Matějovský... Trvalo jim to chvíli, ale poslední zápasy už hodně bodovali a vyřadili teď silnou Bohemku. Uvidíme, kdo bude mít den D.

Podobný zápas jste zažili i v podobě finále se Spartou, liší se od něj nějak nedělní zápas ve vašich očích?

Je to hodně podobný. Akorát ve finále to nebyla úplně domácí půda. Hřiště sice bylo naše, ale byly tady vyrovnané tábory. Věřím, že teď budeme mít podporu diváků na naší straně větší. Po finále zvednete pohár, tady nic nezvednete, ale do pohárů jdete. Je to stejně důležité jako finálové utkání.

Jak vnímáte to, že na nedělní zápas s Boleslaví byl jako hlavní rozhodčí delegován Petr Ardeleanu, který byl čtvrtým sudím na finále se Spartou?

K rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Staráme se jen o to, co můžeme ovlivnit my, a to je nachystat hráče, aby byli připravení.

V anketě LFA o nejlepšího trenéra sezony jste skončil druhý hned za Jindřichem Trpišovským, přitom před tím jste delší dobu netrénoval a pracoval jako generální manažer v Trnavě. Jak velkou radost z toho máte?

Hodně mě to potěšilo, protože jde o hodnocení od trenérů a kapitánů mužstev, takže od těch nejbližších. O to více si toho cením. Ale beru to jako ocenění pro celý Slovan Liberec, pro všechny mé kolegy i pro hráče. Sice já jsem ten, kdo je vidět, ale jsme jeden tým.

Čím jste si podle vás tolik hlasů zasloužil? První Trpišovský jich získal 163, vy 45 a třetí Guľa 40.

Podle mě hlavně proto, že jsme s mužstvem, které bylo na začátku ligy na patnáctém místě, dojeli až do finále poháru a do finálové skupiny. Ale znovu opakuji, je to ocenění pro nás pro všechny.

Koho jste volil vy?

Jako trenéra jednoznačně Trpišovského, hráče Ševčíka, cizince Stanciua, objev sezony Chytila a za osobnost ligy Jindřiška.