Možný nový majitel bude zatím fotbalové Č. Budějovice sponzorovat

"Čeká nás hodně práce. Dáváme dohromady tým specialistů na datovou analytiku i obchod, který by mohl podpořit vedení klubu novou energií a nápady. Do Dynama chceme přinést účinnou sportovní a obchodní strategii. A chceme tu také využít naše marketingové know how. Z pozice sponzora budeme moct tohle všechno ověřit, aniž bychom zatím zasahovali do provozu klubu," uvedl Kovář, jehož firma má do klubu v roli sponzora investovat nadstandardní sumu.

Jihočeský rodák se rozhodl vstoupit do českobudějovického fotbalu i kvůli osobním vazbám na region. "I když má Autodraft dnes svoji centrálu v Praze, doma jsem tady. A cítím povinnost vrátit něco ze svého úspěchu i svému kraji," řekl Kovář.

Dynamo vlastní od roku 2004 skupina akcionářů v čele s předsedou představenstva strojírenského holdingu Motor Jikov Miroslavem Dvořákem. V zimě projevil o koupi klubu zájem kapitán týmu a bývalý reprezentant Tomáš Sivok, který jej chtěl získat společně s podnikatelem Vlastislavem Břízou, vlastníkem společnosti Koh-i-noor. Sivokovu nabídku ale majitelé klubu odmítli. Sivok po sezoně ukončil kariéru.