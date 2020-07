Kuchta je kousek od Slavie. Byla rychlejší než Sparta, říká ligová jarní kometa

Prožil snový půlrok. Občas se musí štípnout, jestli je to vůbec pravda. Útočník Jan Kuchta se na podzim v Liberci trápil, jenže na jaře se rozjel, strašil obrany soupeře. Nasázel půltucet gólů. Teď 23letý střelec míří za mistry do Edenu, aby se pokusil o Ligu mistrů. „Je to hodně blízko, abych přestoupil zpátky do Slavie. Je to už na 99 %," přiznává v rozhovoru pro Sport.cz

Přitom teprve v únoru vás Slavia pustila do Liberce definitivně na přestup. Překvapil vývoj i vás samotného?

Sice když jsem v úvodu jara dal po dvou gólech Bohemians a Opavě, říkal jsem, že není nikde psáno, že bych se do top trojky nemohl dostat. Ale vůbec jsem nevěřil, že se o mě bude jak Slavia, tak Sparta zajímat už po půl roce. Je to něco neskutečného! Teď už mi to trochu dochází, ale až budu vcházet do kabiny, asi bude znovu... Zatím to tedy není podepsané, ale je to hodně blízko.

Sparta byla také ve hře?

Byla, ale Slavia byla rychlejší.

Jste v kontaktu s jejím koučem Jindřichem Trpišovským?

Byl jsem s ním hodně v kontaktu. Stejně tak s jeho asistentem Houšteckým. Nastínili mi, co ode mě očekávají.

Zopakujete si souboj o místo v základní sestavě s Petarem Musou, který na podzim v Liberci také hostoval?

(usměje se) Máme stejného agenta. Musa je v něčem lepší než já, já zase v některých věcech lepší než on. Ale typově jsme odlišní hráči, já jsem spíše podobný Standovi Teclovi. Důležité však je, aby se dařilo týmu a postoupilo se do Ligy mistrů, protože to je alfa omega všeho a od toho se sezona odvíjí. Hrozně se na to těším. Nečekal jsem to, ale když to přišlo, neváhal jsem.

Budete bojovat o Ligu mistrů. Můžeme říct, že právě prožíváte pohádku?

Abych řekl pravdu, tak o Lize mistrů se mi vůbec nesnilo. Asi budu muset pořád někomu říkat, aby mě štípnul, jestli se mi to nezdá. Tohle jsem si ani nepředstavoval. Byl to zlomový půlrok. Jak z osobního hlediska, tak po fotbalové stránce. Všechno špatné je k něčemu dobré a doufám, že to špatné už nikdy nezažiju.

Můžete to rozvést?

Nezlobte se, ale nechci. Je to složité. Nechám si to pro sebe. Prostě nejen já, ale ještě jedna osoba, nechci jmenovat, jsme bouchli do stolu. Řekl jsem, že mám jen fotbal a myslím, že to tak i vypadalo. Do zápasu jsem chodil s čistou hlavou. Soustředil jsem se jen na fotbal. A úplně za všechno vděčím Liberci. Celému vedení v čele s panem Karlem a celému trenérskému štábu s trenérem Pavlem Hoftychem. Ten ze mě vymáčknul úplně všechno. Bohužel, když mě v závěru sezony nejvíc potřeboval, nemohl jsem.

Ano, kvůli zranění kotníku jste přišel o finále poháru i kvalifikační zápas s Mladou Boleslaví.

Strašně mě to mrzelo. Když jsem si při finále při naší hymně stoupnul, měl jsem slzy v očích. Klukům jsem chtěl hrozně moc pomoci a byl jsem zklamaný, že to nešlo, když mě nejvíc potřebovali. Bohužel pohár jsme nezvládli. Ale štěstí se k nám přiklonilo v utkání s Mladou Boleslaví, kde jsme uhráli předkolo Evropské ligy. Kluci to zvládli i za mě a musím za to poděkovat, že si hrábli na dno. Liberec mi přirostl k srdci a nemůžu na něj říct ani ň špatného. Hrozně moc mě naučil a budu ho mít navždy v srdci.

Jak jste na tom zdravotně? Ještě v neděli jste chodil o berlích...

Už by to sice šlo bez nich, ale ještě jsem to chtěl pošetřit. Teď už chodím bez berlí a na začátek přípravy budu ready.