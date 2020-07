Sparťané volili nejlepšího hráče. Kanga vybral sám sebe, kdo získal nejvíce hlasů?

Sparta se v tuhle chvíli snaží, aby Hancka udržela v kádru i pro další sezonu. Hlasování jeho spoluhráčů ve zmíněné anketě dává tušit, jak moc si slovenského stopera v týmu váží. „Byl nejlepší. ukázal, jak se brání. Když začal pravidelně hrát a začalo se mu dařit, dařilo se najednou i celému týmu," shodla se osmička sparťanů.

Pomyslné stříbro si mezi borci v rudých dresech vysloužil Adam Hložek. Právě pro něj pak hlasoval třeba Dávid Hancko. „Byl tahounem ofenzivy, podával stabilní výkony," nechal se slyšet slovenský stoper. „Volím Standu Hložka. V osmnácti na něm stála naše hra," naznačil třeba gólman David Bičík.

Třetí nejúspěšnější byl v bitvě o Cenu kabiny autor dvanácti ligových tref Kanga. Ten dokonce hlasoval sám pro sebe. „Čau lidi. Jmenuji se Kanga Kaku Guélor, Je čas nominovat nejlepšího hráče kabiny. Jasně, že nejlepším hráčem byl Kanga Kaku Guélor," vykládal hráč na klubovém videu.

Bořek Dočkal ze Sparty Praha během oslav vítězství a zisku trofeje ve finále MOL Cupu v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Se zajímavým názorem přišel i zkušený záložník Bořek Dočkal. „Volím Václava Kadlece, už loni jsem to pojal spíše symbolicky. Vzhledem k tomu, jak probíhala sezona, bych prostě nemohl říct jedno jméno, které by čnělo nade všemi," konstatoval lídr týmu. „Je hrozná škoda, když člověk v jeho věku nemůže člověk dělat to, co má rád. Vím, co všechno pro návrat dělal, jak se snažil na hřiště dostat. Přeju mu všechno nejlepší."