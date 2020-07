Dohrávat ligu je blbost. Regulérnost je dávno pryč, říká opavský kapitán

Pokud by rozhodovali výhradně zástupci týmů, které jsou ohrožené sestupem, byla by odpověď jasná - nehrát. Pro dohrání posledních dvou kol není Karviná, Příbram ani Opava. „Dohrávat je blbost, ale pokud budeme hrát, nic s tím nenaděláme. Bavil jsem se o tom se Zavošem (Pavlem Zavadilem) a shodli jsme se, že všichni trenéři, kteří se fotbalu věnovali nebo ho teď dělají, mají stejný názor jako my," říká na webu Slezského FC Opava obránce Jan Žídek.

Opava je dvě kola před koncem na předposledním místě znamenající baráž, do které už ze druhé ligy postoupily Brno a Dukla. A zatímco oba druholigové celky budou mít podle nového scénáře vedení LFA čtrnáct dní na přípravu, týmy z první ligy nastoupí k úvodnímu utkání baráže tři dny po posledním kole skupiny o udržení. „K tomu lze říct jen to, že regulérnost ligy je dávno pryč," upozorňuje opavský kapitán.

Jan Žídek (vlevo) z Opavy a Adam Karabec ze Sparty během utkání 29. kola ligy v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„Některé týmy už začínají přípravu na novou sezonu a my budeme někdy za dva týdny teprve končit ročník. Mít po osmi měsících trénování a hraní snad týden volna... To nevím, jestli je správná cesta. V konečném důsledku to výrazně ovlivní i nadcházející sezonu," tuší opavský obránce.

A přidává ještě jeden argument pro předčasné ukončení. „Píšu si s kluky z Olomouce, kteří se teď válí u moře. Posledními dvěma zápasy v podstatě začnou přípravu na novou sezonu, protože už jsou zachránění a o nic jim nepůjde. Naopak my budeme hrát o život. Bavit se o regulérnosti, to je v tomhle směru úplně mimo mísu," upozorňuje Žídek.

Zároveň ale zdůrazňuje, že jeho tým je na poslední zápasy náležitě nastavený. „Pokud budeme sezonu dohrávat, uděláme všechno pro to, abychom zůstali v první lize. Pořád tvrdě pracujeme, měli jsme už snad milion tréninků. Je to nekonečné," říká Žídek.

Jan Žídek z Opavy a Milan Havel z Bohemians v utkání na stadionu Ďolíček v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdyby se skupina o záchranu nedohrála, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šly výš Pardubice a baráž by se nehrála. Příští ligový ročník by hrálo 17 týmů.